Sterilised Adult

TUOTETIEDOT

Kun kissa on leikattu, voi olla tarpeen muuttaa ruokavaliota, jotta ravintoaineet vastaavat muuttuneita energiatarpeita. Kissan ROYAL CANIN® Sterilised -kuivaruoka sisältää kohtuullisesti rasvaa, kun sitä annetaan sopivina päiväannoksina. Tämä auttaa säilyttämään kissan ihannepainon steriloinnin jälkeen. Lisäksi Sterilised -ruoassa on huolellisesti tasapainotettu kivennäisainesisältö, joka tukee kissan virtsateiden terveyttä. Suuri proteiinipitoisuus puolestaan ylläpitää kissan tervettä lihasmassaa. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Sterilised on saatavana myös säilykeruokana joko herkullisessa kastikkeessa tai mehevässä hyytelössä. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

