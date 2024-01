Amerikanstaffordshirenterrieri on vahva, urheilullinen ja urhea, minkä vuoksi se sopii ihanteellisesti tottelevaisuus- ja agility-kouluttamiseen. Amerikanstaffordshirenterrieri on erittäin hellä, ihmisläheinen rotu, jolle kaikkein mieluisinta on ajan viettäminen omistajansa kanssa.

Tämä hauskanpitoa rakastava koira on kehittynyt muinaisesta esi-isästään, pitbullterrieristä, paljon lempeämmäksi perhekoiraksi, joka tulee hyvin toimeen muiden lemmikkien, lasten ja aikuisten kanssa.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista