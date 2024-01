Mallorcanpaimenkoira

Mallorcanpaimenkoirat ovat isoja, mutta eivät valtavan isoja, ja keskipainoisia. Ne ovat joko kokonaan mustia tai niillä on valkoisia merkkejä rinnassa, tasapainoisia, sitkeitä, vahvoja, lihaksikkaita, jykeviä ja ketteriä. Turkkia on kahta lajia: lyhytkarvaista, joka on yleisempi, ja pitkäkarvaista.

Nämä erittäin ylevät koirat hyväksyvät yhden kumppanin, eivätkä muodosta sidettä helposti tuntemattomiin. Ne ovat nuorina tavattoman herkkiä sekä älykkäitä, tottelevaisia, helliä, erittäin arkoja ja varautuneita. Ne ovat rohkeita ja riidanhaluisia sekä uskollisia kumppaneita loppuun saakka.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista