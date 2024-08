Grand anglo-francais tricolore

Ranskassa suuresti arvostettua grand anglo-francais tricolorea pidetään täydellisenä risteytyksenä. Nämä vankkarakenteiset metsästyskoirat ovat enemmän ranskalaisia kuin englantilaisia. Niillä on tiettyjä erityisominaisuuksia, ja niiden alkuperä kettukoirina näkyy monin eri tavoin.

Tricolorea pidetään mitä kestävimpänä ajuemetsästyskoirana, ja se on ollut suosittu metsästäjien keskuudessa vuosisatojen ajan. Tämä on osittain sen vahvojen ja kestävien englantilaisten esivanhempien ansiota. Sen jälkeen, kun rotu virallisesti tunnustettiin vuonna 1978, se on ollut tuttu näky metsästyskoirien joukossa.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista