Paksu kaksinkertainen turkki koostuu karkeasta pintakarvasta ja pehmeämmästä aluskarvasta, joten päivittäinen harjaus on tärkeää valkoiselle länsiylämaanterrierille. Tavallisen harjaamisen lisäksi jotkut omistajat myös trimmaavat turkkia ja nyppivät vanhan, kuolleen karvan varovasti pois – mutta jotkut vievät koiransa mieluummin ammattilaisen trimmattavaksi neljästä kuuteen viikon välein. Hyvä uutinen on se, että valkoisesta länsiylämaanterrieristä lähtee karvaa hieman keskimääräistä vähemmän. Niiden erityinen pintakarva sisältää vain vähän öljyjä ja on suhteellisen likaa hylkivä, joten kylpy on tarpeen vain hyvin satunnaisesti. Hampaat tulisi mieluiten harjata päivittäin, kynnet leikata tarpeen mukaan ja korvat tarkistaa säännöllisesti.