Dachshund Adult Loaf

TUOTETIEDOT

Mäyräkoira on ystävällinen, älykäs ja uskollinen rotu, joka tunnetaan ihanteellisena perhekoirana. Aikuisten mäyräkoirien ruokavaliossa tarvitaan ravintoaineita, jotka tyydyttävät tämän rodun energiantarpeen ja ylläpitävät sen tervettä aktiivisuustasoa. ROYAL CANIN® Dachshund Loaf -säilykeruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille mäyräkoirille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisen koirasi ravintotarpeita ajatellen sen yleisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Säilykeruoka auttaa ylläpitämään mäyräkoiran lihasjänteyttä. Optimaalinen ravinto auttaa myös tukemaan nivelten ja luiden terveyttä. ROYAL CANIN® Dachshund Loaf on räätälöity suutuntumaltaan erityisen maittavaksi. Toisin sanoen tämä koostumus auttaa tyydyttämään koirasi ruokahalun, vaikka sillä olisi taipumusta nirsouteen. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten tuote on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat koiran mieleen. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

