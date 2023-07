Exigent Adult Loaf

TUOTETIEDOT

Tiesitkö, että koirallasi on hyvä maku? Ateria-aikoina koirasi havainnoi paitsi antamasi ruoan rakenteen myös aromin ja suupalakoon. Jos koirasi on nirso syöjä, voit tyydyttää sen ruokahalun herkullisella täysravinnolla, jonka syömisestä se nauttii.Kaikenkokoisille koirille sopiva ROYAL CANIN® Exigent Loaf on täynnä ravintoaineita, joita koirasi tarvitsee terveelliseen elämään. Auta koiraasi syömään oikein tämän herkullisen reseptin avulla – valikoivimmatkin koirat rakastavat sitä.Täyttävä ROYAL CANIN® Exigent Loaf -mureke valmistetaan pussissa, joten houkutteleva aromi jää sen sisälle. Laadukkaat ravintoaineemme takaavat maun ja rakenteen, joita koirasi ei voi vastustaa.Kaikki Royal Canin -ruoat ovat ravintosisällöltään täydellisiä ja sisältävät kaikki laadukkaat rasvat, proteiinit, kuidut, vitamiinit ja kivennäisaineet, joita koirasi tarvitsee elinikäiseen hyvinvointiin.Herkullisen murekkeen lisäksi Exigent-ravitsemusohjelma sisältää myös rapeita nappuloita. Molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle!

