TUOTETIEDOT

Keskikokoinen koira on fyysisesti täysikasvuinen 12 kuukauden ikäisenä. Hyvä ravitsemus on tässä elämänvaiheessa yhtä tärkeää kuin koiran vielä kasvaessa. Sen avulla varmistat, että koira saa ruokavaliostaan oikean määrän oikeita ravintoaineita, jotka ylläpitävät sen hyvinvointia. ROYAL CANIN® Medium Adult -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti keskikokoisen aikuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Se soveltuu 1–7-vuotiaille koirille, jotka painavat 11–25 kg. Medium Adult sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän antioksidantteja ja mannaanioligosakkaridien kaltaisia ravintoaineita, jotka tukevat koiran luonnollista vastustuskykyä ja sitä kautta tervettä elämää. Erittäin korkealaatuista proteiinia sisältävän ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta ROYAL CANIN® Medium Adult edistää myös ihanteellista ruoansulatusta, jolloin koira pystyy hyödyntämään ravintoaineet tehokkaasti. Lisäksi tasapainoinen määrä ravintokuituja tukee osaltaan koiran ruoansulatuselimistön terveyttä. ROYAL CANIN® Medium Adult -ruokaan on myös lisätty omega-3-rasvahappoja, kuten EPA:ta ja DHA:ta, jotka auttavat pitämään koiran ihon ja turkin hyvässä kunnossa.

Lue enemmän