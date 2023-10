Medium Ageing wet

TUOTETIEDOT

Soveltuu keskikokoisille, yli 10-vuotiaille koirille, jotka painavat 11–25 kg. ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ in Gravy -säilykeruoka on suunniteltu erityisesti oman koirasi kaltaisten lemmikkien ravintotarpeita ajatellen. Ruoka sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän antioksidantteja, jotka auttavat neutraloimaan vapaita radikaaleja ja tukevat ihanteellista terveyttä koiran seniorivuosina. ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ in Gravy sisältää EPA:ta ja DHA:ta, jotka ylläpitävät keskikokoisten, ikääntyvien koirien nivelten ja luuston terveyttä. Lisäksi ruoassa on erityisiä ravintoaineita, jotka edistävät turkin kiiltoa ja ihon terveyttä. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat koiran mieleen. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

