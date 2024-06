TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Medium Ageing paloja kastikkeessa on ravitsemuksellisesti tasapainoinen täysravinto, joka on suunniteltu erityisesti täyttämään keskikokoisten koirien erityistarpeet ja tukemaan niitä myöhempien aikuisvuosien ja seniorivuosien aikana. Tämä säilykeruokavalio sopii keskikokoisille koirille, jotka painavat 11–25 kg ja ovat yli 7-vuotiaita. Ruokavalion sisältämä mukautettu pitoisuus korkealaatuisia proteiineja auttaa ylläpitämään ikääntyvän koirasi lihasmassaa. Vanhemman koirasi aktiivinen elämäntapa voi altistaa sen ympäristötekijöille, joilla voi olla vaikutusta sen immuunijärjestelmään. Tämä tuote sisältää prebiootteja ja vitamiineja, mukaan lukien C- ja E-vitamiineja, jotka auttavat tukemaan koiran luonnollista vastustuskykyä. Ikääntyvien koirien elinikäisen elinvoiman tukemiseksi tätä koostumusta on täydennetty vitamiineilla ja ravintoaineilla, kuten EPA:lla ja DHA:lla. Tätä koostumusta on täydennetty ravintoaineyhdistelmällä, joka auttaa tukemaan ikääntyvän koirasi ihon hyvinvointia ja turkin kiiltoa. ROYAL CANIN® Medium Ageing paloja kastikkeessa on saatavana myös kahtena kuivaruokana: ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ ja ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+. Koirasi hajuaisti voi heiketä ikääntymisen myötä, joten säilyke- ja kuivaruoan yhdistäminen voi auttaa parantamaan aterian maittavuutta.

