Medium Digestive Care Adult

TUOTETIEDOT

Ruoansulatusvaikeudet eivät ole mukavia kellekään, eivät myöskään koirallesi. Mukavamman olon lisäksi terve suolisto tarkoittaa sitä, että suurin osa koiran syömistä ravintoaineista imeytyy, mikä tukee koiran hyvinvointia. ROYAL CANIN® Digestive Care Medium sopii koirille, joilla on taipumus ruoansulatuksen herkkyyteen ja jotka painavat 11–25 kg. Räätälöity koostumus sisältää aktiivisia ravintoaineita ja erilaisia prebiootteja suolistoflooran terveyden tukemiseen. Prebiootit ovat välttämättömiä ravintoaineita, joita koiran suolistossa olevat hyvät bakteerit käyttävät ravinnokseen. Tällä on tärkeä merkitys koiran suoliston ja yleisen terveyden tukemisessa. Royal Canin mukauttaa proteiinityypit koiran erityistarpeisiin ja käyttää vain laadukkaimpia proteiineja. Säännöllisen ja tiukan laadunvalvontamme ansiosta tämän reseptin ravintoaineet sulavat helpommin. Lisäksi ROYAL CANIN® Digestive Care Medium sisältää tasapainoisen yhdistelmän liukoisia ja liukenemattomia kuituja, jotka edistävät ruoansulatuksen hyvinvointia. Digestive Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Digestive Care Mediumin parantaa osoitetusti ulosteen laatua jopa 91 %, mikä on paras todistus suoliston hyvinvoinnista. ROYAL CANIN® Digestive Care Medium auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

