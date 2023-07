Mini Adult wet

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy -säilykeruoka on suunniteltu erityisesti aikuisen kääpiokoiran ravintotarpeita ajatellen. Se soveltuu kaikille pienille koirille, joiden ikä on 10 kuukaudesta 12 vuoteen ja paino enintään 10 kg. Ruoan erityinen ravintoainekoostumus tukee koiran ruoansulatuselimistön terveyttä ja auttaa pitämään suolistoflooran tasapainossa. ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy -ruoan tarkasti räätälöity energiasisältö auttaa ylläpitämään pienten koirien ihannepainoa. Lisäksi ruokaan on lisätty ravintoaineita, jotka edistävät aikuisen koiran ihon ja turkin hyvinvointia, kuten omega-3-rasvahappoja sekä EPA:ta ja DHA:ta. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Mini Adult on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat koiran mieleen. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

