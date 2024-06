TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Mini Adult palasia kastikkeessa on ravitsemuksellisesti tasapainoinen täysravinto, joka on suunniteltu erityisesti täyttämään pienten koirien erityistarpeet ja tukemaan niitä aikuisvuosien aikana. Tämä säilykeruokavalio sopii pienille koirille, jotka painavat enintään 10 kg ja ovat yli 10 kuukauden ikäisiä. Tämä erityinen koostumus on suunniteltu täyttämään koirasi energiantarpeen ja ylläpitämään sen ihannepainoa mukautetun kaloripitoisuuden avulla. Nämä pienet energiapakkaukset haluavat olla aina menossa mukana, joten ne hyötyvät ruokavaliosta, joka tukee niiden aktiivista elämäntapaa. Tämän ruokavalion tasapainoinen ravintoainepitoisuus auttaa ylläpitämään tervettä luustoa. Koirasi turkki on sen kruunu rodusta riippumatta. Tätä koostumusta on täydennetty ravintoaineyhdistelmällä, joka auttaa tukemaan koirasi ihon hyvinvointia ja turkin kiiltoa. Ruokavalion sisältämä vitamiinien ja hyvin sulavien ravintoaineiden yhdistelmä tukee optimaalista imeytymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. ROYAL CANIN® Mini Adult palasia kastikkeessa on saatavana myös kuivaruokana: ROYAL CANIN® Mini Adult. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistäminen tuo vaihtelua koirasi ruokavalioon, mikä auttaa tekemään ruokailuhetkistä mielenkiintoisempia ja mielekkäämpiä.

