TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Mini Adult -kuivaruoka sopii yli 10 kuukauden ikäisille pienille koirille, jotka painavat enintään 10 kg. Ruoka on suunniteltu erityisesti pienten koirien ravintotarpeita ajatellen. ROYAL CANIN® Mini Adult -ruoan energiapitoisuus on mukautettu pienten koirien energiatarpeisiin. Ruoka sisältää myös L-karnitiinia, joka tukee tervettä rasva-aineenvaihduntaa. Tämä räätälöity ruoka sisältää monia ravintoaineita, jotka edistävät koiran ihon ja turkin hyvinvointia. Ruokaan on lisätty vitamiineja ja omega-3-rasvahappoja (EPA:ta ja DHA:ta), jotka auttavat pitämään koirasi turkin kiiltävänä ja terveenä. ROYAL CANIN® Mini Adult -ruoka on saatavilla maittavina makuina, jotka tekevät aterioista erityisen miellyttäviä ja houkuttelevia jopa nirsoimpien koirien mielestä. Noudata pakkauksen ruokintaohjeita, jotta koirasi saa tarkalleen oikean määrän ruokaa ihanteellisen terveyden kannalta.

