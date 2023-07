Mini Exigent Adult

TUOTETIEDOT

Ateria-aikoina koirasi havainnoi ruokansa aromin, suupalakoon ja rakenteen. Jotta saat koirasi syömään terveellisiä ruokia – eikä vain herkkuja, joita se haluaa kieltäytyessään aterioistaan – tarvitset terveellisen ja ravitsemuksellisesti täysipainoisen ruoan, joka on vastustamatonta nirsoimmillekin syöjille. ROYAL CANIN® Exigent Mini sopii enintään 10 kg painaville koirille, jotka ovat ruokahalultaan nirsoja, ja se on täynnä ravintoaineita, joita koirien hyvinvointi vaatii. Tyynyn muotoisten ROYAL CANIN® Exigent Mini -nappuloiden rakenne on jännittävän rapea, ja ne ovat täynnä maukasta ja ravinteikasta mureketta. Niiden rapean ulkopinnan päällä on maukas, rasvapitoinen päällys, ja mureketäyte on sekä täyttävä että herkullinen. Kaikki Royal Canin -ruoat ovat ravintosisällöltään täydellisiä ja sisältävät kaikki laadukkaat proteiinit, rasvat, kuidut, vitamiinit ja kivennäisaineet, joita koirasi tarvitsee elinikäiseen hyvinvointiin. Exigent-ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Exigent Mini voi todistetusti auttaa saamaan erinomaiset tulokset. Toteuttamamme tieteelliset tutkimukset osoittavat, että jopa 99 % koirista suosi tätä ruokaa.

