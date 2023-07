TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Pug Adult -kuivaruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen mopsin yksilöllisiä ravintotarpeita ajatellen. Koska mopsin ihossa on poimuja, jotka voivat lämmetä ja kerätä ei-toivottua kosteutta, on tärkeää, että koirasi ruokavalio auttaa tukemaan ihon terveyttä. Ainutlaatuinen koostumus auttaa tukemaan ihon muodostamaa suojaa sekä ihon yleistä terveyttä. Se sisältää myös tasapainoisen ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa tukemaan mopsin lihasjänteyttä. Mopsin erityispiirteet ovat suuri pää ja neliömäiset vartalo, jossa on lyhyet lihakset. Mopsin leuat ja erittäin paksut huulet voivat vaikeuttaa ruoan poimimista, ja mopsilla on myös taipumus niellä ruokansa pureskelematta sitä ensin. Nappula on räätälöity eritoten mopseille. Nappulan muoto ja koko on suunniteltu siten, että mopsin on helpompi poimia se. Sen ominaisuudet motivoivat koiraasi pureskelemaan sitä ennen nielemistä.

