TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult -kuivaruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisen shih tzun ravintotarpeita ajatellen. Se sisältää ainutlaatuisen ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa ylläpitämään koirasi ihon terveyttä, mikä puolestaan edistää sen turkin hyvinvointia. Koostumuksessa on omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta sekä purasruohoöljyä; näillä rasvahapoilla on tärkeä merkitys koiran ihon ja turkin ravitsemisessa. Räätälöity ravintoratkaisu sisältää myös kalsiumia kelatoivia aineita, jotka auttavat ylläpitämään koirasi suuhygieniaa. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult auttaa ylläpitämään koirasi ruoansulatuskanavan terveyttä vähentämällä ulosteen määrää, minkä lisäksi se auttaa myös vähentämään hajuja! Nappulat on räätälöity eritoten tälle rodulle. Ne on suunniteltu muodoltaan ja kooltaan sellaisiksi, että koirasi on helppo poimia ja pureskella niitä.

