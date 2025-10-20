Health Mature Consult Large Dog
Kuivaruoat koiralle
Täysrehu koirille - Suurikokoisille ikääntyville koirille (yli 25 kg) - Yli 5 v ikäisille
TUOTETIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
EDUT
ELINVOIMA JA AIVOJEN HYVINVOINTI
Ikä voi vaikuttaa koirien elintoimintoihin, kuten munuaisten, sydämen ja aivojen toimintaan. Tämä tuote sisältää valikoiman elinvoimaa tukevia ravintoaineita.
LIHASMASSAN TUKEMINEN
Erityisesti tasapainotettu ravintosisältö auttaa säilyttämään lihasmassaa eläimen ikääntyessä.
LUUSTON JA NIVELTEN TUKI
Suunniteltu auttamaan luuston ja nivelten hyvinvoinnin tukemisessa.
RAVINTOTIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
KOOSTUMUS: riisi, maissi, kuivattu sikavalkuainen, vehnä, kasvikuidut, eläinrasvat, maissigluteeni, kuivattu siipikarjanvalkuainen, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, vehnägluteeni*, juurikasleike, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, kuivattu tomaattimassa (lykopeenin lähde) (0,99%), psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, fermentoimalla tuotettu glukosamiini, samettikukkajauhe, hydrolysoitu rusto (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 29500 KY, D3-vitamiini: 795 KY, Rauta (3b103): 43 mg, Jodi (3b201, 3b202): 4,3 mg, Kupari (3b405, 3b406): 13 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 55 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 145 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 5 g, Lesitiini: 300 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25,0% - Raakarasva: 15,0% - Tuhka: 5,5% - Raakakuitu: 7,2% - Fosfori: 0,55% - EPA/DHA: 0,45% - L-tryptofaani: 0,3% - Kg:ssa: L-karnitiini: 800,0 mg, Beetakaroteeni: 4,5 mg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|Grammaa
|Grammaa
|25
|402
|354
|306
|30
|461
|406
|350
|35
|517
|455
|393
|40
|572
|503
|435
|45
|625
|550
|475
|50
|676
|595
|514
|55
|726
|639
|552
|60
|775
|682
|589
|70
|870
|766
|661
|80
|962
|847
|731
|90
|1051
|925
|799
|100
|1137
|1001
|864