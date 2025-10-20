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Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog
Health Mature Consult Large Dog

Health Mature Consult Large Dog

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu koirille - Suurikokoisille ikääntyville koirille (yli 25 kg) - Yli 5 v ikäisille

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Saatavilla olevat koot

14 kgkg 14

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.

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EDUT

ELINVOIMA JA AIVOJEN HYVINVOINTI

Ikä voi vaikuttaa koirien elintoimintoihin, kuten munuaisten, sydämen ja aivojen toimintaan. Tämä tuote sisältää valikoiman elinvoimaa tukevia ravintoaineita.

LIHASMASSAN TUKEMINEN

Erityisesti tasapainotettu ravintosisältö auttaa säilyttämään lihasmassaa eläimen ikääntyessä.

LUUSTON JA NIVELTEN TUKI

Suunniteltu auttamaan luuston ja nivelten hyvinvoinnin tukemisessa.

RAVINTOTIEDOT