On tärkeää, että valitset kotiisi oikeanlaisen pennun ja valmistat lapsia sen saapumiseen, jotta kummankin osapuolen tyytyväisyys ja turvallisuus voidaan varmistaa.

Lasten opettaminen

Koiran pennun hankkiminen on jännittävää aikaa lapsille, mutta heille on tärkeää selittää, ettei uusi lemmikki ole lelu ja että heidän on oltava varovaisia uuden kumppaninsa kanssa. Esittely voi olla pelottaa nuorelle pennulle, ja negatiivisilla kokemuksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Sosiaalistamis- ja pelkovaihe alkaa neljän viikon iästä ja jatkuu 14 viikon ikään asti. Tänä aikana ilmenevällä traumalla voi olla pitkäkestoisia seurauksia, joten on tärkeää, että esittelyt tapahtuvat hiljaisessa ja rennossa ympäristössä, jossa lapsia kehotetaan rauhallisuuteen.

Voit tukea prosessia seuraavin tavoin:

Pyydä lapsia istumaan lattialle ja antamaan pennun tulla ensin heidän luokseen.

Opeta lapsille, miten uutta lemmikkiä käsitellään tukemalla sen kehoa nostamisen aikana. Paras tapa on asettaa toinen käsi lemmikin vatsan alle ja tukea sen takapäätä toisella kädellä.

Kun lapset hellittelevät pentua, varmista, etteivät he pidä siitä kiinni liian tiukasti.

Pennun ja lasten turvallisuuden varmistaminen

On monia asioita, joilla voit auttaa pitämään sekä pentusi että lapsesi turvassa niiden kasvaessa yhdessä. Myös lapset voivat ottaa vastuuta pennun kehityksestä ja turvallisuudesta. Muistuta lapsia, millainen rooli heillä on pentuun nähden.

Jotta puremisilta ja naarmuilta vältytään, opeta lapsellesi seuraavat asiat:

Älä häiritse pentua, kun se nukkuu tai syö.

Älä katso pentua suoraan silmiin.

Älä halaa pentua liian tiukasti.

Älä anna pennulle ruokaa suoraan pöydästä.

Alle 10-vuotiaita lapsia ei saa jättää yksin pennun kanssa. Aikuisen pitää aina myös valvoa lasten ja pentujen yhteisleikkejä.