Koiran hankkimiseen on monia eri lähestymistapoja, ja pennun ostaminen on yksi niistä. Pennun ostaminen on jännittävää, mutta on tärkeää olla vastuullinen ja tehdä tutkimustyötä, jotta hankit varmasti terveen koiran, joka on kasvatettu eettisesti ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Koiran ostaminen kasvattajalta, edut

Koiraa ostaessasi hankit todennäköisesti puhdasrotuisen koiran pentuna.

Kun hankit kasvattajalta rotupennun, uuden lemmikkisi koko ja ulkonäkö on helpompi ennustaa.

Saatat saada esimakua myös koiran temperamentista sen rodun ja vanhempien luonteen perusteella sekä kysymällä kasvattajalta, miten hän on jo sosiaalistanut pentua.

Voit saada kasvattajalta pennun täydellisen terveyskertomuksen.

Voit saada paremman käsityksen pennun fyysisestä ja henkisestä taustasta kuin jos kyseessä olisi täysikasvuinen löytökoira.

Huomioon otettavia asioita, kun ostat koiran kasvattajalta