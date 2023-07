Royal Canin Finland Oy, jonka toimipaikka on Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki (”Royal Canin”), tarjoaa digitaalisen monipalvelualustan nimeltään ”Eläinlääkäripalvelut”, joka on suunniteltu eläinlääkäreille ja jota voi käyttää internetistä käsin (”alusta”).

Alusta on suunniteltu tukemaan eläinlääkäreiden päivittäistä työtä innovatiivisten palvelujen avulla (yksityiskohdat Liitteessä 1), joiden painopiste on seuraavissa kokonaisuuksissa:

• Ravintosuositukset (Royal Canin -tuoteluetteloa varten)

• Lemmikkien seuranta

• Tietojen jakaminen eläinklinikan tiimille (tieteellinen sisältö)

• Klinikan hallinta

Alusta on tuki- ja apuväline eläinlääkäreille, mutta se ei missään tapauksessa saa korvata eläinlääkärin henkilökohtaista ja riippumatonta ammatillista asiantuntemusta, harkintaa, arviointia ja diagnoosia. Eläinlääkäreillä on tarvittava tietämys, kokemus ja tiedot tutkittavien ja hoidettavien lemmikkieläinten terveydestä ja sairauskertomuksesta. Vain eläinlääkärit, jotka ovat suorassa yhteydessä lemmikkiin, pystyvät diagnosoimaan lemmikin oikein ja neuvomaan lemmikin omistajaa oikeasta hoidosta täysin riippumattomasti ja ammatillisten sääntöjensä ja velvoitteidensa mukaisesti.

LUOMALLA TILIN JA KÄYTTÄMÄLLÄ ALUSTAA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI SEURAAVAT EHDOT:

MÄÄRITELMÄT:

Tilin hallinnoija tarkoittaa eläinlääkäriaseman eläinlääkäriä, joka vastaa eläinlääkäritilin käyttöoikeuden myöntämisestä eläinlääkintätiimin jäsenille ja tilin hallinnasta kyseisellä eläinlääkäriasemalla.

Ruokintasuositukset tarkoittavat automaattisesti tuotettuja ravitsemussuosituksia, jotka perustuvat lemmikin tietoihin, joita eläinlääkäri toimittaa alustaan osana tiettyjä palveluita, ja joita voidaan jakaa lemmikkieläimen omistajalle tulostamalla tai sähköpostitse eläinlääkärin aloitteesta ja hänen yksinomaisella vastuullaan. Suositukset sisältävät Royal Caninin myymiä ravitsemustuotteita.

Yleiset ehdot tarkoittavat näitä koko alustaan sovellettavia yleisiä ehtoja. Yleisten ehtojen on tarkoitus säännellä kaikkia alustan piirissä tarjottavia palveluita, paitsi jos niitä erityisillä ehdoilla nimenomaisesti muutetaan tai korvataan.

Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa kaikkia niitä lakeja ja määräyksiä missä tahansa maailman maassa, jotka suojaavat yksilöiden yksityisyyttä koskevia oikeuksia, siltä osin kuin näitä lakeja ja määräyksiä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn tämän sopimuksen yhteydessä, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), tietosuojalaki (1050/2018), Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), muu Euroopan unionin (EU) ja EU:n jäsenvaltioiden säätämä tietosuojalainsäädäntö, Yhdysvaltain liittovaltion ja osavaltioiden lait, jotka liittyvät tietosuojaan, sekä vastaavat lait.

Tietoturvaloukkaus tarkoittaa (1) luvatonta pääsyä tietoihin tai tietojen hankkimista, joka vaarantaa henkilötietojen turvallisuuden, luottamuksellisuuden tai eheyden, tai (2) henkilötietojen luvatonta paljastamista, luvatonta pääsyä niihin tai niiden luvatonta käyttöä tai (3) luvatonta tunkeutumista järjestelmiin, jotka sisältävät henkilötietoja, mikä johtaa luvattomaan pääsyyn tai luvan väärinkäyttöön.

Lemmikki tarkoittaa kissaa ja/tai koiraa, jonka lemmikin omistaja omistaa ja jota tutkitaan eläinlääkäriaseman eläinlääkärin konsultoimana.

Lemmikin omistaja tarkoittaa kissan ja/tai koiran omistajaa, joka on eläinlääkärin asiakas.

Palvelut tarkoittavat eläinlääkäreiden päivittäisten käytäntöjen tueksi suunniteltuja erityisiä sovelluksia, jotka ovat saatavana alustan etusivulla ja joihin sovelletaan erityisiä ehtoja ja näitä yleisiä ehtoja.

Erityiset ehdot tarkoittavat kunkin yksittäisen palvelun erityisiä käyttöehtoja, jotka käyttäjän on hyväksyttävä ennen mainitun palvelun ensimmäistä käyttökertaa.

Ehdot tarkoittavat yleisiä ehtoja ja kuhunkin palveluun sovellettavia erityisiä ehtoja yhdessä.

Käyttäjä tarkoittaa eläinlääkäriä, joka työskentelee eläinlääkäriasemalla, tai poikkeuksellisesti muita eläinlääkäriaseman jäseniä, jotka toimivat yksinomaan eläinlääkärin puolesta ja tämän suoranvalvonnan alla ja vastuulla ja joilla on oikeus käyttää alustaa joko suoraan Royal Caninin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla tai tilin hallinnoijan myöntämän käyttöoikeuden nojalla ja tämän ehdottomalla vastuulla. Tarvittaessa käyttäjä voi myös nimetä alla määriteltyjä eläinlääketieteen opiskelijoita.

Käyttäjän sisältö tarkoittaa kaikkia tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, logoja, kauppanimiä, yritysnimiä, asiakirjoja, dataa ja muuta informaatiota, jotka käyttäjä lataa alustalle koskien eläinlääkäriasemaa, lemmikkejä ja lemmikkien omistajia, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) kaikki käyttäjän lisäämät kirjalliset materiaalit ja kommentit sekä soveltuvin osin alustan yksinomaan eläinlääkärin vastuulla tuottamien tai laskemien tulosten muutokset.

Eläinlääkäri tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka työskentelee eläinlääkärinä alustalle rekisteröidyllä eläinlääkäriasemalla.

Eläinlääkäritili tarkoittaa eläinlääkärin henkilökohtaista tiliä, jonka avulla käyttäjä voi päästä alustalle ja käyttää palveluita ehdot hyväksyttyään.

Eläinlääkäriasema tarkoittaa oikeushenkilöä tai eläinlääkäriasemaa, joka on rekisteröity alustalle ja jossa yksi tai useampi eläinlääkäri yhdessä muiden eläinlääkintäryhmän jäsenten kanssa tarjoaa eläinlääkäripalveluita.

Eläinlääketieteen opiskelija tarkoittaa eläinlääketieteen opiskelijaa, jolla on lupa käyttää alustaa eläinlääkärin valvonnan alla yksinomaan lemmikkien ravitsemusta koskevaan informatiiviseen ja koulutukseen liittyvään tarkoitukseen 3 artiklan säännösten mukaisesti.

1 artikla: ehtojen hyväksyminen

Käyttäjä voi käyttää alustaa ja palveluita tilin hallinnoijan yksinomaisella vastuulla.

Rekisteröinti ja navigointi alustalla edellyttävät, että käyttäjä hyväksyy yleiset ehdot kokonaisuudessaan. Lisäksi jokaisella alustalla saatavilla olevalla palvelulla on erityiset ehdot, jotka käyttäjän on luettava huolellisesti ja hyväksyttävä hänen päästyään ensimmäistä kertaa mainittuun palveluun.

Yleiset ehdot yhdessä erityisten ehtojen kanssa muodostavat sopimuksen Royal Caninin ja käyttäjän välillä (”sopimus”).

Jos käyttäjä kieltäytyy sitoutumasta sopimukseen , hän ei saa käyttää palveluita.

Yleiset ehdot ja erityiset ehdot ovat saatavissa milloin tahansa alustalla.

2 artikla – rekisteröinti alustalle – riippumattomuus

Tämä artikla koskee vain ammatillisten eläinlääkäreiden rekisteröintiä alustalle, heidän pääsyä alustalle sekä alustan käyttöä. Eläinlääketieteen opiskelijoita koskevaa tietoa on 3 artiklassa.

2.1 Käyttäjän rekisteröityminen

Lukuun ottamatta 3 artiklan säännöksiä, käyttäjien, joilla on oikeus rekisteröityä alustalle, on oltava laillistettuja eläinlääkäreitä, jotka sitoutuvat käyttämään alustaa ehdottoman ammatillisiin tarkoituksiin. Heidän on oltava: (a) luonnollisia henkilöitä, jotka toimivaltainen ammatillinen sääntelyelin on asianmukaisesti rekisteröinyt ja laillistanut ja jotka harjoittavat eläinlääkärin ammattia ja kirurgiaa henkilökohtaiselta ja riippumattomalta perustalta, sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti; tai b) oikeushenkilöitä, jotka toimivaltainen ammatillinen sääntelyelin on asianmukaisesti rekisteröinyt ja laillistanut ja jotka harjoittavat eläinlääkärin ammattia ja kirurgiaa sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Muodostaessaan yhteyden alustaan käyttäjää pyydetään ensimmäisellä kerralla luomaan eläinlääkäritili tai kirjautumaan olemassa olevalle Royal Canin -tililleen (jos sellainen on). Uuden tilin luomiseksi käyttäjän on annettava totuudenmukaiset, oikeat ja täydelliset tiedot henkilöllisyydestään. Käyttäjätunnuksen on oltava sähköpostiosoite tai asiakasnumero tai mikä tahansa muu käyttäjätunnus, jonka Royal Canin antaa käyttäjälle, ja käyttäjän on luotava uusi salasana.

Käyttäjä (a) takaa Royal Caninille toimitettujen tietojen totuudenmukaisuuden, virheettömyyden ja täydellisyyden ja on yksin vastuussa kaikista virheistä, puutteista ja päivityksistä, b) sitoutuu tarvittaessa päivittämään toimitetut tiedot viipymättä sekä c) sitoutuu (i) ilmoittamaan Royal Caninille sähköpostitse ja (ii) lopettamaan välittömästi alustan käytön, jos hän ei enää ole asianmukaisesti rekisteröity ja laillistettu eläinlääkärinammatin harjoittaja.

Jokainen luonnollinen henkilö, joka rekisteröityy edustamansa oikeushenkilön puolesta, vakuuttaa, että hänellä on vaadittavat luvat tätä tarkoitusta varten. Jos tämä laiminlyödään, luonnollinen henkilö on vastuussa alustan oikeudettomasta käytöstä sekä asianomaiselle oikeushenkilölle että Royal Caninille.

2.2 Pääsy alustalle ja sen käyttö eläinlääkäritilin kautta

Heti kun käyttäjä hyväksyy ehdot, hän (a) voi käyttää alustaa Royal Caninin tarjoamalla eläinlääkäritilin käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat henkilökohtaisia ja pysyvät käyttäjän hallussa; (b) on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin käyttäjätunnuksen ja salasanan luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja oikean käytön varmistamiseksi estääkseen niiden paljastumisen tai käytön valtuuttamattomilta kolmansilta osapuolilta; ja (c) on yksin vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä jonkun muun henkilön toimesta sekä kaikista käyttäjän eläinlääkäritilin kautta suoritetuista toimista. Kaikkien eläinlääkäritiliin kohdistuneiden yhteydenmuodostusten ja/tai eläinlääkäritilin avulla suoritettujen tiedonsiirtojen oletetaan tapahtuneen mainitun tilin haltijan toimesta ja käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Jos käyttäjän salasanaa ja/tai käyttäjätunnusta käytetään väärin, käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan asiasta Royal Caninille kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) mahdollisimman pian.

Jos tilin haltija on oikeushenkilö, nimitetään tilin hallinnoija, jolla on eläinlääkäriaseman sisällä mahdollisuus myöntää käyttäjille käyttöoikeus eläinlääkäritilille. Vain eläinlääkärin ammattia harjoittavalla luonnolliselle henkilölle voidaan myöntää käyttöoikeus alustaan. Poikkeuksellisesti myös muut eläinlääkäriaseman eläinlääkintäryhmän jäsenet voivat käyttää alustaa yksinomaan eläinlääkärin puolesta ja tämän suoran valvonnan alla ja vastuulla.

Eläinlääkäritilin haltija on täydessä vastuussa eläinlääkäritilin käytöstä ja vakuuttaa, että käyttäjä sitoutuu käyttämään alustaa asianmukaisesti ja ehtoja noudattaen.

2.3 Eläinlääkärin riippumattomuus

Royal Canin s hyväksyy sen, että käyttäjät noudattavat sääntöjä, jotka koskevat eläinlääkärin eläinlääkärinammatin harjoittamiseen ja ammattietiikkaan liittyviä velvoitteita ja jotka ylläpitävät käyttäjien ammatillisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden.

3 artikla: eläinlääketieteen opiskelijoiden rekisteröinti ja alustan käyttö

Rajoittamatta 2 artiklan säännösten soveltamista, alustan käyttöoikeutta ja käyttöä eläinlääketieteen opiskelijoiden osalta säännellään yksinomaan tämän artiklan säännöksillä.

Eläinlääketieteen opiskelijoille voidaan myöntää käyttöoikeus alustaan suoraan Royal Caninin toimesta tai tilin hallinnoijan myöntämällä luvalla ja valvonnan alla.

Eläinlääketieteen opiskelijoilla on yksinoikeus käyttää alustaa henkilökohtaiseen käyttöön ja vain informatiiviseen ja koulutukseen liittyvään tarkoitukseen. Eläinlääketieteen opiskelijoilla ei ole minkäänlaista lupaa käyttää alustaa diagnoosin tai ruokintasuositusten tarjoamiseen lemmikkieläinten omistajille, joskin eläinlääketieteen opiskelijat voivat antaa ruokintasuosituksen käyttäessään alustaa osana työharjoitteluaan eläinlääkärin suoran valvonnan alla ja luvalla. Eläinlääkäri on yksin vastuussa eläinlääketieteen opiskelijoiden suorittamasta alustan käytöstä.

Royal Canin ei ole vastuussa mistään eläinlääketieteen opiskelijoiden suorittamasta käytöstä tai heidän alustan käytön perusteella antamistaan ohjeista .

4 artikla: alustan tarjoamat palvelut

4.1 Palvelujen käyttöoikeus ja käyttö

Käyttäjällä on aina vapaus käyttää tai olla käyttämättä kaikkia tai osaa palveluista yksinomaisella vastuullaan ja niiden sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, jotka sääntelevät eläinlääkärin ammatin harjoittamista.

Kunkin palvelun kuvaus on esitetty kyseistä palvelua koskevissa erityisissä ehdoissa.

Palvelujen käyttöä sääntelevät yleiset ehdot ja kunkin palvelun erityiset ehdot.

Jokaisen käyttäjän on hyväksyttävä yleiset ehdot ja kunkin palvelun erityiset ehdot ennen palvelun käyttöä.

Eläinlääkäritililtä käsin suoritetun palveluihin siirtymisen ja/tai niiden käytön katsotaan tapahtuvan sen eläinlääkärin luvalla ja täydellä vastuulla, joka on kyseisen eläinlääkäritilin haltija.

Koska alusta on kehittyvä työkalu, käyttäjä hyväksyy, että palveluihin pääsy ja niiden käyttö voidaan keskeyttää väliaikaisesti teknisistä syistä, etenkin päivitysten tai huoltotoimenpiteiden vuoksi. Royal Canin ei ole vastuussa palvelujen keskeytyksistä.

4.2 Palvelujen muutokset

Alustalla saatavilla olevia palveluita voidaan muuttaa tai lopettaa milloin tahansa. Royal Canin voi oman harkintansa mukaan muuttaa, poistaa tai korvata palveluita, joko kokonaan tai osittain, tai tarjota uusia palveluita. Kun palvelu poistetaan tai korvataan, Royal Canin pyrkii ilmoittamaan käyttäjille kohtuullisella tavalla kaikista palveluiden tai niiden osien poistamis-/korvaamistoimista, jotta käyttäjät voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tallentaakseen alustalla olevat henkilökohtaiset tietonsa.

Royal Canin ei ole vastuussa mistään palvelujen tai niiden osien muutoksista tai poistamisesta.

5 artikla: palvelujen asianmukainen käyttö

Käyttäjä saa käyttää palveluita ainoastaan ammatilliseen tarkoitukseen ja kaikkia eläinlääkärin ammatin harjoittamista säänteleviä sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä (erityisesti ammattietiikkaan ja ammatillisiin velvoitteisiin sovellettavia sääntöjä) noudattaen sekä erityisissä ehdoissa esitetyn palvelujen kuvauksen mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluita normaaleissa ja kohtuullisissa olosuhteissa ja tarjoamaan täsmällistä, täydellistä ja ajantasaista käyttäjän sisältöä alustalla.

Jos käyttäjä katsoo, että alustan automaattisesti tarjoamia lemmikkien ravitsemusta ja terveyden seurantaa koskevia suosituksia ja/tai tietoja tulisi muuttaa (jos tällainen muutos on mahdollista sovellettavien erityisten ehtojen nojalla), käyttäjä voi tehdä muutoksia vain yksinomaisella vastuullaan ja eläinlääkärin suorittaman lemmikin lääkärintarkastuksen, riippumattoman ja ammatillisen arvion sekä eläinlääkärinammatin harjoittamista sääntelevien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Jos alusta mahdollistaa tietojen jakamisen lemmikkieläimen omistajalle (ruokintasuositukset mukaan lukien), tietojen jakaminen tapahtuu täysin Royal Caninista riippumatta yksin käyttäjän toimesta ja yksin hänen vastuullaan.

Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä sellaiseen toimeen ja/tai käytökseen (muun muassa sellaisen sisällön lataaminen, lähettäminen, levittäminen, muokkaaminen, vuotaminen ja/tai julkaiseminen), joka rikkoo Suomen laki, rikkoo Suomen oikeusjärjestelmää, kolmannen osapuolen oikeuksia, ammattieettisisä sääntöjä tai Royal Caninin mainetta tai oikeuksia.

Käyttäessään alustaa käyttäjä sitoutuu (rajoituksetta) siihen, ettei hän: (a) tarkoituksellisesti lataa palvelimelta, lähetä palvelimelle, levitä tai välitä sellaisia tietoja, joiden tarkoituksena on keskeyttää, tuhota, vääristää tai rajoittaa minkä tahansa ohjelmiston, tietokoneen, palvelun tai online-viestintävälineen ominaisuuksia, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) tietokonevirus tai muu koodi tai haittaohjelma taikka sellaisen muodostaminen, (b) tarkoituksellisesti lataa palvelimelta, lähetä palvelimelle, levitä tai välitä vääriä tietoja tai laitonta, epäasiallista tai sopimatonta sisältöä, (c) häiritse, hidasta, estä tai muuta normaalia tiedonkulkua alustan ja palveluiden kautta tai (d) jäljennä, kopioi, myy, vaihda, jälleenmyy tai käytä mitään alustan tai palveluiden osaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

6 artikla: kesto ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan määräämättömäksi ajaksi siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä on hyväksynyt ehdot.

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa mistä tahansa syystä etukäteisellä kirjallisella ilmoituksella (mukaan lukien sähköpostitse) toiselle osapuolelle Ilmoitus 30 päivää aikaisemmin.

Jos jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen mistä tahansa syystä, Royal Canin lakkauttaa käyttäjän käyttöoikeuden alustaan.

7 artikla: taloudelliset ehdot

Royal Canin ei peri alustan käytöstä maksuja käyttäjältä. Royal Canin saattaa kuitenkin periä eläinlääkäritilin omistajalta maksuja tietyistä olemassa olevista tai tulevista palveluista näitä palveluja koskevien erityisten ehtojen nojalla.

8 artikla: vastuu

8.1 Royal Caninin vastuu

Royal Canin ei takaa alustan ja palveluiden saavutettavuutta ja/tai pysyvää, asianmukaista toimintaa, minkä käyttäjä hyväksyy. Teknisistä syistä alustan ja/tai kaikkien palveluiden ja/tai niiden osien keskeytykset ovat mahdollisia.

Royal Canin ei ole vastuussa, jos alusta ja/tai palvelut, joko kokonaan tai osittain, eivät ole saatavissa teknisistä virheistä, ongelmista tai syistä johtuen, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) internetin tietoliikenneruuhkasta, internetpalveluntarjoajien vioista, inhimillisistä tai sähköisistä virheistä, haitallisista toimista, ohjelmistojen tai laitteistojen toimintahäiriöistä ja/tai ylivoimaisista esteistä (force majeure) johtuvista syistä.

Royal Canin tarjoaa etenkin lemmikkien ravitsemukseen ja terveydentilaan liittyviä tietoja ja neuvoja käyttäjän palvelujen kautta alustaan toimittamien terveystietojen perusteella. Tällaiset tiedot ja neuvot annetaan alustavina suosituksina, ja ne eivät missään tapauksessa korvaa eläinlääkärin riippumatonta ja ammatillista asiantuntemusta, arviointia ja diagnoosia. Royal Canin ei ole vastuussa, jos tiedot tai neuvot vaikuttavat olevan riittämättömiä tai jos lemmikin terveydentila ei ole alustalla annettujen tietojen ja neuvojen mukainen.

Royal Canin ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestävahingosta , joka voi aiheutua käyttäjälle ja lemmikkien omistajille mistä tahansa alustasta ja/tai jostain palvelusta johtuvasta syystä, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) mahdollisuudesta tai mahdottomuudesta käyttää alustaa tai palvelua, alustan tai jonkin tietyn palvelun käytöstä tai käyttämättömyydestä tai kaikkien palvelujen tai niiden osien toiminnasta tai toimimattomuudesta. Tämä koskee etenkin vastuuta vahingoista, jotka voivat johtua epätarkasta sisällöstä ja etenkin ruokintasuosituksista, virheistä, tiedonsiirron hitaudesta tai keskeytyksestä, tietojen menetyksestä, katoamisesta tai muuttamisesta, tietokoneviruksista niiden alkuperästä riippumatta, kolmansien osapuolien tunkeutumisesta jne.

Royal Canin ei ole minkäänlaisessa vastuussa käyttäjän sisällöstä, jonka käyttäjä tarjoaa yksinomaisella vastuullaan ja täysin tietoisena tosiseikoista.

8.2 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on yksin vastuussa (a) eläinlääkärin ammattietiikkaa koskevien sovellettavien sääntöjen noudattamisesta; (b) päätöksestä rekisteröityä alustalle ja käyttää palveluita; (c) lemmikkieläinten sairauden ja terveydentilan diagnosoinnista ja hoidosta (yksinomaan eläinlääkärit voivat tehdä lemmikkieläimille lääkärintarkastuksen ja hoitaa niitä); (d) valinnasta jakaa osana palveluita tiettyjä alustan tarjoamia tietoja tai suosituksia lemmikkieläinten omistajille; e) alustalle ladatun käyttäjän sisällön tarkkuudesta ja luotettavuudesta, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) (i) lemmikkeihin, niiden ominaisuuksiin, sairauskertomukseen ja terveydentilaan liittyvä data ja informaatio; (ii) lemmikkien omistajiin liittyvä data ja informaatio; ja (iii) soveltuvin osin ilmaiset kommentit ja tietojen muutos, jotka alusta tarjoaa tai laskee automaattisesti osana palveluita; (f) lemmikkien omistajien kanssa tehtyjen omien sopimustensa toteuttamisesta; ja (g) kaikista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat lemmikin omistajalle tai kolmannelle osapuolelle alustan tai palvelujen tarjoamista tiedoista (ruokintasuositukset mukaan lukien).

Käyttäjä (a) sitoutuu korvaamaan, vapauttamaan vastuusta ja puolustamaan Royal Caninia kenen tahansa henkilön (mukaan lukien lemmikkien omistajat) alulle panemalta oikeustoimelta, oikeudenkäynniltä, vaatimukselta tai valitukselta, joka johtuu käyttäjän toiminnasta tai alustan tai palveluiden käytöstä; ja b) sitoutuu vastaamaan kaikista kustannuksista, asianajajien ja asiantuntijoiden palkkioista ja kaikista vahingoista, jotka Royal Canin voidaan määrätä maksamaan tässä yhteydessä tuomioistuimen päätöksellä, joka koskee käyttäjän ja lemmikkieläimen omistajan välillä solmitun sopimuksen muodostamista, toteuttamista ja/tai irtisanomista, edellä mainitun kuitenkaan rajoittamatta vahingonkorvauksia, joita Royal Canin voi vaatia käyttäjältä.

9 artikla: immateriaalioikeudet

9.1 Royal Caninin sisältö

Kaikki alustaan ja sen sisältöön (teksti, kuvat, videot, tietokannat, äänet, valokuvat, yritysnimet, logot, tavaramerkit jne.) liittyvät immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta käyttäjän sisältöä, ovat ja pysyvät Royal Caninin ja/tai sen tytäryhtiöiden omaisuutena tai ovat kolmansien osapuolten Royal Caninille myöntämien lisenssien ja/tai lupien alaisia.

Käyttäjällä on lupa käyttää alustaa ja sen sisältöä vain sopimuksen mukaisesti. Lukuun ottamatta sisältöä, joka on nimenomaisesti tarkoitettu jaettavaksi lemmikkien omistajille, käyttäjä ei saa jäljentää, asettaa julkisesti saataville, esittää, julkaista tai muuttaa mitään alustan osaa tai sen sisältöä ilman Royal Caninin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

9.2 Käyttäjän sisältö

Osana alustan käyttöä käyttäjä voi ladata alustalle käyttäjän sisältöä. Käyttäjä myöntää käyttäjän sisältöön liittyviin immateriaalioikeuksiin koko niiden keston ajaksi Royal Caninille ja sen tytäryhtiöille rojaltivapaan, ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen lisenssin hyödyntää käyttäjän sisältöä mistä tahansa syystä palvelujen toimittamisen yhteydessä. Lisäksi Royal Caninin tulee voida käyttää käyttäjän sisältöä alustan mainostamiseen kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän sisältöön ei kohdistu kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien (kuitenkaan rajoittamatta) immateriaalioikeuksia tai yksityisyyttä koskevia oikeuksia. Käyttäjä korvaa, puolustaa ja vapauttaa Royal Caninin vastuusta kolmannen osapuolen vaatimuksista tai oikeustoimista, jotka liittyvät Royal Caninin käyttäjän sisällön käyttöön lisenssin nojalla.

10 artikla: henkilötietojen suojaus

10.1 Lemmikin omistajan henkilötiedot

Käyttäjä voi kerätä ja käsitellä tiettyjä lemmikkien omistajia koskevia henkilötietoja alustan kautta, etenkin turvatakseen lemmikkieläinten seurannan ja klinikan johtamisen sekä jakaakseen arvokasta tietoa, kuten ruokintasuosituksia, lemmikin omistajalle osana palveluita.

Tässä yhteydessä todetaan , että käyttäjää ja Royal Caninia voidaan kumpaakin pitää rekisterinpitäjinä niille henkilötiedoille, , jotka hankitaan tai jaetaan sopimuksen nojalla ja näin ollen:

1. käyttäjä ja Royal Canin eivät toimi yhteisrekisterinpitäjinä.

2. käyttäjä ja Royal Canin varmistavat kumpikin, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti heidän tämän sopimuksen mukaisten tietojenkäsittelyvelvoitteidensa suhteen. Mars Data Processing Policy -tietojenkäsittelykäytäntöä voidaan käyttää tarkistuslistana näiden vaatimusten noudattamisen todentamiseksi.

3. käyttäjä ja Royal Canin välttävät tekemästä mitään, mikä saattaisi aiheuttaa sen, että toinen osapuoli rikkoo tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojavelvoitteitaan.

4. käyttäjä ja Royal Canin auttavat tarvittaessa toinen toistaan noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä .

5. käyttäjä ilmoittaa Royal Caninille välittömästi, jos hän tietää, havaitsee tai kohtuudella epäilee, että on tapahtunut tietoturvaloukkaus.

6. Jos syntyy tilanne, jossa on asianmukaista, että suhde kuvataan asianmukaisesti yhdeksi ”rekisterinpitäjäksi” ja “tietojenkäsittelijäksi”, tästä sovitaan etukäteen. Niissä olosuhteissa, joissa käyttäjää opastetaan 'tietojenkäsittelijän' kapasiteetissa, sovelletaan Mars Data Processing Policy -tietojenkäsittelykäytäntöä.

Käyttäjä osapuolena, joka kerää henkilötietoja lemmikkieläimen omistajalta, vakuuttaa ja sitoutuu siihen, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet, suostumukset ja oikeusperustat kerätä ja toimittaa henkilötietoja Royal Caninille ja/tai soveltuville kolmansille osapuolille sekä sallia Royal Canin ja/tai soveltuvan kolmannen osapuolen käsittelemään ja käyttämään henkilötietoja puolestaan. Käyttäjän on hankittava lemmikin omistajalta suostumus hänen henkilötietojensa keräämiseen ja jakamiseen alustalla. Jos käyttäjällä ei ole laillisia oikeuksia kerätä, käyttää ja jakaa henkilötietoja, hän on vastuussa kaikista Royal Caninille esitettyjen vaateiden seurauksista.

Käyttäjä ei saa hyödyntää lemmikkieläinten omistajien henkilötietoja Royal Caninin puolesta, ja hänen on korvattava kaikki vahingot sekä puolustettava Royal Caninia, jos lemmikkieläimen omistaja esittää vaatimuksen tai nostaa kanteen siitä, että käyttäjä on oikeudettomasti käyttänyt lemmikkieläimen omistajan henkilötietoja.

Lisätietoja lemmikkien omistajien henkilötietojen käsittelystä alustalla on saatavilla alustalla olevasta Tietojenkäsittelysopimuksesta.

10.2 Käyttäjän henkilötiedot

11 artikla: vakuutus

Käyttäjä vakuuttaa, että hän on tilannut vakuutuksen maksukykyiseltä vakuutusyhtiöltä, ja että hänellä on sopimuksen koko keston ajaksi voimassa oleva vakuutus, joka kattaa hänen ammatillisen vastuunsa riskit riittävän pääoman määrään saakka. Vakuutuksen on katettava kaiken tyyppiset vahingot (fyysiset, aineelliset, aineettomat, välittömät, välilliset ja muut vahingot).

Käyttäjän on toimitettava vakuutustodistus Royal Caninille milloin tahansa pyyntöä vastaan.

12 artikla: luottamuksellisuus

Käyttäjä sitoutuu pitämään kaikki Royal Caniniin ja alustaan liittyvät tiedot ehdottoman luottamuksellisina, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat asianmukaisesti julkisia ilman käyttäjän toimintaa tai virhettä tai jotka on tarkoitus jakaa suoraan lemmikkien omistajille, esimerkkinä ruokintasuositukset. Käyttäjä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että eläinlääkäriasema ja mahdolliset alihankkijat noudattavat tätä velvoitetta.

Käyttäjän luottamuksellisuusvelvoitteita sovelletaan alustan käytön aikana ja viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä.

13 artikla: ehtojen muutokset

Käyttäjä hyväksyy, että Royal Caninin kehittämä alusta on innovatiivinen työkalu, jota voidaan kehittää tiettyjen ominaisuuksien lisäämiseksi, korvaamiseksi tai poistamiseksi.

Royal Canin pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa.

Kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa alustalle ehtojen muuttamisen jälkeen, hänelle annetaan mahdollisuus lukea ja tarkistaa uudet ehdot ja joko (i) hyväksyä ne tai (ii) kieltäytyä niistä. Jos käyttäjä kieltäytyy uusista ehdoista, hänen alustaa koskeva käyttöoikeutensa deaktivoidaan ja hän ei voi enää käyttää palveluita.

14 artikla: loppusäännökset

14.1: Yleinen säännös

Jos Royal Canin ei vetoa johonkin ehtoon, joko kokonaan tai osittain, käyttäjä ei ole oikeutettu tulkitsemaan tätä ehdoista luopumiseksi.

14.2: osapuolten riippumattomuus

Royal Canin ja käyttäjä ovat riippumattomia entiteettejä, jotka toimivat itsenäisesti omissa nimissään ja omalla vastuullaan. Käyttäjä toimii täten alustalla täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

14.3: Laki ja toimivalta

Ehtoja säätelevät sen maan lait, jossa eläinlääkärillä on oikeus harjoittaa eläinlääkintää.

Royal Caninin ja käyttäjän väliset sopimuksen tulkinnasta, pätevyydestä tai irtisanomisesta aiheutuvat riidat tai muut sopimukseen liittyvät riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti neuvotteluteitse, ratkaistaan ensiasteessa Helsingin käräjäoikeudessa.

Liite 1

Ravintosuositukset: tarjoa tarkka päiväkohtainen sekaruokinta auttaaksesi eläinlääkintätiimiä löytämään paras lemmikkiprofiiliin liittyvä ravitsemussuositus

Lemmikkien seuranta: tarjoa eläinlääkärille ravitsemukseen liittyviä digitaalisia työkaluja lemmikkieläinten seurannan tueksi laihdutusohjelman aikana, kroonisten sairauksien aikaisten kliinisten tietojen seuraamiseksi ja terveydellisen ennaltaehkäisyn tueksi ennustavan algoritmin avulla

Tietojen jakaminen eläinklinikan tiimille: kaiken sellaisen tieteen jakaminen, joka tukee klinikan tiimiä lemmikkieläintietämyksessä, artikkeleiden, verkko-oppimisen, webinaarien ja aikakauslehtien (kuten Vet Focus) kautta...

Klinikan hallinta: digitaaliset palvelut, jotka helpottavat Royal Caninin tuotteiden tilauksia ja tukevat yksilöllisten ravintoratkaisujen toimituksia ja laskutusta, sekä kaikki digitaaliset aloitteet, jotka auttavat klinikkaa säästämään aikaa ja tarjoamaan parempaa asiointikokemusta klinikan asiakkaille.