Mivel a kölyökmacska növekedése ebben az időszakban igen intenzív, az eledelnek nagy mennyiségű fehérjét kell tartalmaznia. A fehérjék nélkülözhetetlenek az izmok, a csontozat és egyéb szövetek felépítéséhez, ezért a kiegyensúlyozatlan táplálás súlyos rendellenességeket okozhat például a csontok és az ízületek fejlődésében.

A gyors növekedés a kölyök érzékeny emésztőrendszerére nézve is nagy megterhelést jelent. Ezért a megfelelő tápanyagegyensúly mellett arra is oda kell figyelni, hogy a táplálék könnyen emészthető is legyen.