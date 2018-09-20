​כיצד לטפל בחתולים עם הפרעות במתן שתן

הפרעות במתן שתן נפוצות אצל חתולים, אבל למזלנו ניתן לטפל בהן ביעילות רבה תוך שילוב של שינויים באורח החיים ובתזונה. אם שמתם לב בזמן האחרון לשינויים בהתנהגות של החתולים מבחינת מתן שתן, הצעד הראשון הוא ללכת לווטרינר.

הבעיות במתן שתן של החתולים והווטרינר שלכם

בעת הביקור במרפאת הווטרינר, הצוות יבצע בדיקה יסודית של החתולים ויציג לכם שאלות לגבי התסמינים שגיליתם אצל החתולים. התסמינים עשויים לכלול צורך תכוף לתת שתן, מתן שתן בנפחים קטנים יותר מהרגיל או אי מתן שתן בכלל, וכן אי נוחות בעת מתן שתן וגוון ורדרד של השתן (דבר המעיד על נוכחות דם).

אם הווטרינר מגלה שהחתולים סובלים מזיהום, הטיפול יהיה באמצעות חומרים אנטיבקטריאליים. בעיות במתן שתן עקב זיהום, כגון דלקת שלפוחית השתן, אמנם נדירות בחתולים, אבל רק הווטרינר יוכל לשלול זאת.

הווטרינר עשוי לגלות כי החתולים סובלים מאבנים בדרכי השתן. מדובר בהצטברות של מינרלים מסוימים בשתן של החתולים, שלרוב מומסים ונשטפים החוצה בעת מתן שתן. מינרלים אלה מתגבשים עד ליצירת אבנים, בדומה לאבני הכליות בבני אדם. הם יכולים לגרות את איברי מערכת השתן של החתולים ולגרום בהם לדלקת, דבר הגורם לכאבים.

בהתאם לאבחנה ולמצב הקליני, הווטרינר יסלק את האבנים בדרך ניתוחית וגם יבצע בהם בדיקה כימית. בדרך זו ניתן לגלות את ההרכב המדויק שלהם – דבר שהוא חיוני, כיוון שסוגים שונים של אבנים מחייבים טיפולים שונים. הווטרינר גם עשוי להמליץ על תזונה שתוכננה במיוחד להמסה יעילה של האבנים בדרכי השתן.

טיפול בבעיות במתן שתן של חתולים – במיוחד אם הן אידיופטיות, כלומר ללא סיבה ידועה – דורש מכם מחויבות לטווח ארוך, במהלכה הווטרינר שלכם יוכל לתמוך בכם.