כיצד לטפל בחתולים עם הפרעות במתן שתן
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הפרעות במתן שתן נפוצות אצל חתולים, אבל למזלנו ניתן לטפל בהן ביעילות רבה תוך שילוב של שינויים באורח החיים ובתזונה. אם שמתם לב בזמן האחרון לשינויים בהתנהגות של החתולים מבחינת מתן שתן, הצעד הראשון הוא ללכת לווטרינר.
הבעיות במתן שתן של החתולים והווטרינר שלכם
בעת הביקור במרפאת הווטרינר, הצוות יבצע בדיקה יסודית של החתולים ויציג לכם שאלות לגבי התסמינים שגיליתם אצל החתולים. התסמינים עשויים לכלול צורך תכוף לתת שתן, מתן שתן בנפחים קטנים יותר מהרגיל או אי מתן שתן בכלל, וכן אי נוחות בעת מתן שתן וגוון ורדרד של השתן (דבר המעיד על נוכחות דם).
אם הווטרינר מגלה שהחתולים סובלים מזיהום, הטיפול יהיה באמצעות חומרים אנטיבקטריאליים. בעיות במתן שתן עקב זיהום, כגון דלקת שלפוחית השתן, אמנם נדירות בחתולים, אבל רק הווטרינר יוכל לשלול זאת.
הווטרינר עשוי לגלות כי החתולים סובלים מאבנים בדרכי השתן. מדובר בהצטברות של מינרלים מסוימים בשתן של החתולים, שלרוב מומסים ונשטפים החוצה בעת מתן שתן. מינרלים אלה מתגבשים עד ליצירת אבנים, בדומה לאבני הכליות בבני אדם. הם יכולים לגרות את איברי מערכת השתן של החתולים ולגרום בהם לדלקת, דבר הגורם לכאבים.
בהתאם לאבחנה ולמצב הקליני, הווטרינר יסלק את האבנים בדרך ניתוחית וגם יבצע בהם בדיקה כימית. בדרך זו ניתן לגלות את ההרכב המדויק שלהם – דבר שהוא חיוני, כיוון שסוגים שונים של אבנים מחייבים טיפולים שונים. הווטרינר גם עשוי להמליץ על תזונה שתוכננה במיוחד להמסה יעילה של האבנים בדרכי השתן.
טיפול בבעיות במתן שתן של חתולים – במיוחד אם הן אידיופטיות, כלומר ללא סיבה ידועה – דורש מכם מחויבות לטווח ארוך, במהלכה הווטרינר שלכם יוכל לתמוך בכם.
טיפול בהפרעות במתן שתן של חתולים בבית
לאחר התייעצות ראשונית, הווטרינר שלכם עשוי לייעץ לכם לשנות מספר היבטים באורח החיים של החתול שלכם כדי לעזור לשמור על בריאות מערכת השתן שלו. חתולים שסובלים מעודף משקל נמצאים בסיכון גבוה יותר לאבנים כאשר שהם שותים ומשתנים לעתים תכופות פחות. לכן הווטרינר שלכם עשוי להציע לכם לעזור לו לרדת במשקל ולהגדיל את הפעילות הגופנית שהוא עושה.
חתולים יכולים גם לסבול מבעיות במתן שתן עקב לחץ נפשי בבית. זה כולל לחץ נפשי שעשוי לעבור מהבעלים לחתול, לחץ נפשי מחיים בבית עם מספר חתולים או משינוי משמעותי באורח החיים. הווטרינר שלכם עשוי להציע את הדברים הבאים כדי להפחית את הלחץ הנפשי הזה:
- ודאו שלחתול שלכם יש גישה קבועה, קלה ובטוחה לארגז צרכים
- הגבלת האינטראקציה בין חתולים בבית שאינם מסתדרים זה עם זה
- ביצוע שינויים בסביבה של החתול כדי להפוך אותה למגרה או לבטוחה יותר
- תרופות נגד חרדה, מפזרי פרומון או מזון טיפולי
טיפול בהפרעות במתן שתן של חתולים בבית באמצעות תזונה
לתזונה של החתול שלכם יכול להיות תפקיד משמעותי בתמיכה בבריאות מערכת השתן שלהם, וזאת על ידי איזון מחדש של ה-pH בשתן והגבלת כמות המינרלים שנוטים להתגבש ולגרום לאבנים בדרכי השתן. המזון שלהם צריך להכיל גם מקורות חלבון באיכות גבוהה, שכן אלה מפחיתים את עומס העבודה על הכליות ומונעים לחץ מיותר.
מזון רטוב יכול להיות שימושי שכן הוא מכיל אחוז גבוה של מים, ולכן הוא יעודד את החתול שלכם להשתין בתדירות גבוהה יותר ולשטוף את מערכת השתן שלו. עם זאת, אם החתול שלך מעדיף מזון יבש תוכלו לעודד אותו לשתות יותר מים באמצעות מקורות מים זורמים (כמו מזרקות), מילוי קערת המים עד השוליים כדי לאפשר לו גישה נוחה יותר, והימנעות מהצבת הקערה ליד מקומות הומים, ליד ארגז הצרכים או ליד אזורי מזון. תוכלו אפילו להציע מים "בטעמים", כגון מים של קופסת טונה, או מים מהפשרת או בישול פירות ים.
חשוב להתייעץ עם הווטרינר שלכם לפני התחלת טיפול ביתי במערכת השתן של החתול שלכם, כדי לוודא שלא קיימת בעיה דחופה שמצריכה טיפול רפואי. בתור התחלה, ניתן לדבר עם הווטרינר שיוכל לייעץ לכם לגבי אופן הפעולה הטוב ביותר.