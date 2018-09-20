כיצד התזונה של החתול שלכם משפיעה על בריאות העור שלו

העור של החתול הוא האיבר הגדול ביותר בגופו ומבצע מספר תפקידים חיוניים. הוא מגן על החתול שלכם מפני גירויים חיצוניים, מסייע לשמור אותו מבודד, ומפחית את אובדן המים שיכול לגרום להתייבשות אצל חתולים. לכן, הקפדה על עור בריא חשובה מאוד לבריאות הכללית של החתול שלכם.

קיימים מספר גורמים המשפיעים על מצב העור של החתול. אלה כוללים גיל, גזע, והרכב גנטי. הוא כולל גם את ההיגיינה של החתול ואת התנאים הסביבתיים שהוא נחשף אליהם, בתוך הבית ומחוצה לו. גורם משמעותי התורם לבריאות העור של החתול הוא התזונה שלו; ללא הקבוצה הנכונה של חומרים מזינים המסופקים על ידי תזונה מאוזנת, העור של החתול שלכם יהיה בריא פחות ולא יתפקד ביעילות.

מה חתולים צריכים לעור בריא?

עור החתול מורכב משלוש שכבות ועוד שלושה סוגים שונים של פרווה. לכל אחד מהם תפקיד ייחודי שצריך להיות מסופק על ידי חומרים מזינים שונים, כדי להבטיח את התפקוד היעיל שלהם. מזון מאוזן מבחינה תזונתית אמור לספק לחתול שלכם כל מה שהוא צריך כדי לתמוך בבריאות העור והפרווה שלו, החל מחלבון ועד לתערובת של מינרלים ייחודיים.

בריאות העור של החתול וחלבונים

חלבון חיוני לחידוש תאי העור ולצמיחת פרווה חזקה בצורת קרטין. בשל החידוש הקבוע של תאי העור, הוא זקוק להרבה חלבון. ללא הכמות הנכונה של החלבון בתזונה של החתול, ייתכן שתבחינו שהפרווה שלו נראית דקה יותר או שברירית יותר, דבר המפחית את תכונות ההגנה שלה.