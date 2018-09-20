מניעת קלקול קיבה אצל החתול בעזרת תזונה

אחת הדרכים הפשוטות ביותר לסייע בהגנה על החתול שלכם מפני בעיות עיכול וקלקולי הקיבה היא להאכיל אותם במזון מלא, המאוזן מבחינה תזונתית. אם לחתול שלכם יש רגישות מיוחדת של מערכת העיכול, הווטרינר שלכם עשוי להמליץ על מזון מסוים, המכיל חומרים מזינים, לתמיכה בבריאות מערכת העיכול.

סוגי תזונה אלה מכילות מקורות חלבון איכותיים, שקל לגוף החתול לעכל ולספוג. הווטרינר עשוי להמליץ על תזונה עם דחיסות אנרגטית גבוהה, כלומר החתול יוכל לאכול מנות קטנות יותר כדי לקבל את הקלוריות והחומרים המזינים הדרושים מהמזון שלו.

מזון שנועד לשפר את הבריאות מערכת העיכול של החתול שלכם עשוי להכיל גם פרוביוטיקה. תפקידה לעודד את התרבות החיידקים ה"מועילים" במערכת העיכול של החתול.

האכלת החתול שלכם באופן שלא יגרום לקלקול קיבה

מעבר לבחירת התזונה הנכונה כדי לסייע בקידום בריאות מערכת העיכול של החתול שלכם, פעלו בהתאם להנחיות הבאות להאכלה נכונה של החתול.

הימנעו מכל שינוי פתאומי בתזונה שלו, הדבר עלול לגרום לבעיות עיכול. העבירו את החתול שלכם למזון חדש בהדרגה, במשך שבוע עד 10 ימים. ערבבו את המזון הישן והחדש בהדרגה, והגדילו את אחוז המזון החדש בכל יום.

תוכלו גם לחלק את מנת המזון היומית למספר ארוחות קטנות ולהאכיל לאורך כל היום. פעולה זו מסייעת למנוע קלקול קיבה על-ידי הקלת העומס על מערכת העיכול מארוחה גדולה אחת. עזבו את החתול שלכם לנפשו כאשר הוא אוכל; אם מפריעים לו זה עלול להוביל ללחץ נפשי, דבר שעשוי לגרום לקלקול קיבה.

כמו כן, חשוב מאוד לא לתת לחתול שלכם שאריות מהשולחן. אלה יכולים לגרום לקלקול קיבה ואף לפגיעה בחתול. שוקולד, ביצים טריות וכבד יכולים להיות בעלי השפעה מזיקה על גופו של החתול שלכם.

אם אתם מודאגים לגבי בריאות מערכת העיכול של החתול שלכם וברצונכם לדעת יותר על הדרכים הטובות ביותר שאתם יכולים לנקוט כדי לתמוך בו, פנו לקבלת עצות מהווטרינר שלכם.