סירוס חתלתולים הוא הליך נפוץ עם יתרונות רבים עבור החתולים והבית שלכם. עם זאת, זו אינה החלטה שיש לקבל בחופזה, במיוחד אם אתם מעוניינים בהמלטה עתידית של חתלתולים.

מהו סירוס?

'סירוס' הוא המונח המשמש לעיקור של חתולים זכרים. אצל חתולות, הליך זה נקרא 'עיקור', אם כי לפעמים המונח 'סירוס' מתייחס לעיקור של בעלי חיים זכרים או נקבות ככלל.

איך הסירוס פועל?

הסירוס פועל על-ידי ביטול הורמוני מין של החתול שלכם. בחתולים זכרים, האשכים שלהם מוסרים כך שהם כבר לא ייצרו זרע אשר יכול להפרות את הביצית של חתולה, באופן שמונע מהם להתרבות. הניתוח מבוצע על-ידי וטרינר.

מהו הזמן הטוב ביותר לסרס את החתלתול שלי?

באופן אידיאלי, עליכם לסרס את החתלתול שלכם באזור תקופת ההתבגרות. אצל חתולים זכרים, תקופה זה הוא היא בגילאים שישה עד 12 חודשים. חתולים זכרים נוטים להגיע לבגרות מינית, ומתחילים לחפש בת זוג, בגילאים שבעה עד 12 חודשים. ניתן לסרס חתלתול בהצלחה החל מגיל שלושה חודשים. הווטרינר שלכם יוכל לייעץ לכם לגבי הגיל המתאים ביותר לסירוס של החתלתול שלכם.

למה אני צריך לסרס את החתלתול שלי?

היתרון המרכזי בסירוס של החתלתול שלכם הוא שהוא מונע את האפשרות של גורים לא רצויים, מה שעלול להיות קשה להתמודדות ולמציאת בית טוב. הוא גם מקטין את הסבירות שהחתול שלכם יידבק במחלות מין זיהומיות או יפיץ אותן, כיוון שהרצון שלו בהזדווגות מופחת. הרצון שלו להילחם מופחת באופן דומה, מה שעשוי להביא אתו גם את היתרון של סביבה ביתית שקטה יותר ושלווה יותר.

כיצד התזונה של החתלתול שלי תשתנה?

לאחר הסירוס, הצרכים התזונתיים של החתלתול שלכם ישתנו. דרישות האנרגיה שלו ירדו ב-30% בקירוב, אבל התיאבון שלו יגדל ב-20-25% בקירוב. כיוון שהחתלתול שלכם עדיין גדל וזקוק לאנרגיה כדי לפתח שרירים ומסת הגוף תקינים, חשוב לתת לו מזון שעונה על כל הדרישות התזונתיות המותאמות שלו. מזון המיועד לחתולים מעוקרים עשוי להיות אפשרות טובה. התייעצו עם הווטרינר שלכם לקבלת המלצה תזונתית.

אילו סיבוכים אחרים יכולים להיות לסירוס?

חתולים זכרים נמצאים בסיכון גבוה להשמנת יתר לאחר סירוסם, והדבר עלול להוביל לבעיות בריאותיות ארוכות טווח נוספות. הן עשויות לכלול מחלת מפרקים, סוכרת ובעיות במתן שתן. אם תחליטו לסרס את החתלתול שלכם, השגיחו על צריכת הקלוריות שלו והעסיקו אותו בפעילויות שובבות כדי לעזור בניהול משקלו.

סירוס יכול להיות הליך מועיל לחתול ולסביבה הביתית שלכם. לקבלת מידע נוסף, התייעצו עם הווטרינר שלכם שיוכל לעזור לכם להחליט אם הליך זה מתאים לחתול שלכם.