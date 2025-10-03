תזונה יעודית ומדויקת
תזונה המסייעת לשמירה על חיים בריאים של החתולים
רשימת מוצרים יעודיים
סקרו את מגוון הפתרונות התזונתיים
רשימת מוצרים לחתולים
סקרו את מגוון הפתרונות התזונתיים
גיל אפס עד שנה
חתלתולים
נוסחאות תזונתיות המסייעות בבניית ההגנות הטבעיות של גור החתולים שלכם, תומכות בגדילה תקינה ובסיוע בהתפתחות מערכת העיכול.
1-7 שנים
בוגרים
תזונה מותאמת אישית, מזינה וטעימה עבור החתול שלכם.
7-11 שנים
בוגר
נוסחאות של תזונה מלאה המיועדות לטיפול בבריאות החתול שלכם כאשר רמות האנרגיה והפעילות שלו משתנות עם הגיל.
11 שנים +
מבוגרים
11 שנים +
נוסחאות מותאמות לענות על הצרכים התזונתיים הספציפיים של חתולים מבוגרים.
יש לכם חתול גזעי?
גלו את הנוסחאות שלנו המיועדות לענות על הצרכים הייחודיים של הגזע שלכם.