בעת בחירת חתול חדש, ישנם מספר גורמים שעליך לשקול. אחד מהם הוא אם עליך לבחור חתול גזעי או לא ומה ההבדל שהחלטה זו תיצור בנוגע לצרכים והמאפיינים שלהם.

האופן שבו חתול מתנהג תלוי בשילוב של המבנה הגנטי שלו והחוויות אליהן הוא נחשף במהלך תקופת ההתחברות. התקופה קצרה עבור גורי חתולים ומסתיימת בסביבות גיל שמונה שבועות, למרות שהגור יישאר פתוח לשינויי התנהגות עד לסביבות גיל שישה חודשים.

חתול גזעי

חתולים טהורי גזע מייצגים רק חלק קטן מאוכלוסיית החתולים. המונח "גזעי" מתייחס בדרך כלל לרישום ההורות והמוצא של החתול. חתול גזעי יירשם כגזע מסוים על ידי אחד מגופי הרישום העיקריים עבור גזעי חתולים, רישום המספק ערבות להתאמה למאפייני הגזע ושושלת החתול.

האם עליך לקחת חתול גזעי או לא?

אין תשובה נכונה או לא נכונה, משום שהחלטה זו נוגעת להעדפה אישית. יש אנשים שמעדיפים לקבל חתול ממקלט, שמשלב מעשה טוב עם ההנאה מהבעלות על חתול.

חתולים גזעיים ניתן למצוא לפעמים בבתי מחסה משום שמועדוני גזע רבים גם מפעילים שירות הצלה עבור חתולים מהגזע שלהם שהפכו חסרי בית.

מדי פעם, מגדלי בעלי-חיים גם מחפשים בתים לחתולים שלהם כשאינם שימושיים עוד, למרות שרוב מגדלי בעלי-החיים מעדיפים לשמור על החתולים שלהם לאחר שעברו סירוס.

הבחירה בין חתול גזעי ולא גזעי תשפיע על מקורו של החתול. בעוד שמרבית חיות המחמד הגזעיות נרכשות ממגדל בעלי-חיים, המקורות לחתולים לא גזעיים מגוונים יותר. המקורות הנפוצים ביותר הם המלטה שהתרחשה בשוגג אצל חבר או שכן, או בתי מחסה.

מדוע לבחור חתול טהור גזע?

גזע נוצר על ידי הצלבה סלקטיבית לשם יצירת מאפיינים פיזיים מובחנים: שיער ארוך, צורת הראש והאוזניים, או הזנב למשל. בחירה זו משפיעה גם על המזג וההתנהגות. זוהי הסיבה לכך שתכונות האופי של גזע מסוים בדרך כלל מוגדרות היטב. הרבה יותר קשה לנחש את המזג של גור חתולים שאומץ או הוצל, ואוהבי חתולים יאמרו לכם שזה חלק מקסמם. רוב אוהבי החתולים הגזעיים נמשכים לא רק ליופי החיה אלא גם לאופיה.

לדוגמה, הרגדול ידוע כחתול רגוע ושקט אשר מסתגל בשלווה לבתים חדשים, לחתולי יערות נורווגיים יש אופי חברותי, מה שהופך אותם לחיות מחמד מצוינות לילדים, בעוד שחתולים אוריינטליים ידועים כתובעניים יותר כלפיי הזמן של בעליהם, ויוצרים קשרים חזקים מאוד עם חבריהם האנושיים. הכרת המאפיינים והדרישות של כל גזע טהור יסייעו לך לבחור את החתול שעונה באופן הטוב ביותר לציפיות שלכם.

כיום, הרגדול, מיין קון ובנגלי הם פופולריים במיוחד. בשנים האחרונות מתרחש פיצוץ של גזעים חדשים עם מאפיינים פיזיים ספציפיים מאוד, כגון ספינקס חסר שיער, הרקס הרך- מצופה התלתלים ומנקס ללא זנב.

תרצו לבחור גזע שנראה לכם, אך חשוב מכך שסביר שהמזג וההתנהגות של הגזע יתאימו לכם. כדי לגלות עוד על המאפיינים והצרכים הייחודיים של גזעי חתולים, בקרו באתר הגזעים שלנו, או השתתפו בתצוגת חתולים ושוחחו עם מגדלי בעלי-החיים.