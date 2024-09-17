הכלבים הקטנים האלה הם חסרי פחד, נאמנים ומרוחקים יחסית. לכלבי הפקינז יש מזג נוח, אבל הם עשויים להיות מאופקים יחסית עם זרים עד שהם מכירים אותם. לאחר הכניסה למשפחה, גזע זה יהפוך לחבר של כל בני הבית.

הזכרים הם בדרך כלל תמיד קלים יותר לעומת הנקבות, למרות ששני המינים כבדים יותר מהצפוי בהתחשב בגודלם. העצמות הכבדות והגוף החזק אופייניים לכלבי פקינז.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)