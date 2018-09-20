בעוד שלכלבים יכולה להיות מערכת עיכול חזקה, יש כמה בעיות נפוצות מהן הם סובלים שעלולות להיגרם עקב זיהום, תזונה, סגנון חיים וגורמים אחרים. הסימפטומים של בעיות אלה יכולים להצביע על מספר סיבות אפשריות, לכן חשוב להתייעץ עם ווטרינר לקבלת ייעוץ וטיפול נוסף.

תסמינים וגורמים לשלשול אצל כלבים

אם לכלבים יש שלשול, הם יתפנו בתדירות גבוהה יותר מהרגיל, והגללים עשויים להיות רכים יותר. הווטרינר יבחין בין שלשול שנגרם על-ידי בעיות במעי הדק, לבין כזה הנגרם על-ידי בעיות במעי הגס; אלו במעי הגס לרוב גורמים לשלשול יותר רירי, בנפח קטן, אך בתדירות גדולה.

שלשול יכול להיגרם מכך שהכלבים אכלו משהו לא טוב, מזיהום חיידקי או ויראלי, מתולעים או טפילים אחרים, או יכול להיות אינדיקטור של בעיה בריאותית שיצרה אותם. גורים נמצאים בסיכון מיוחד שכן יש להם מערכת עיכול ומערכת חיסון פגיעות מאוד.

התפרצות של טפילים עלולה לגרום לשלשול אצל כלבים, כולל תולעים עגולות ופרוטוזואה, כמו קוקסידיה. למרות שטיפול בתולעים יכול לעזור להיפטר מתולעים במערכת העיכול, הכלבים עדיין יהיו בסיכון מאחר שלא כל הטיפולים יעילים כנגד כל הטפילים.

הכלבים עלולים לסבול משלשול גם עקב רגישות יתר תזונתית, או אלרגיה. תסמינים במערכת העיכול הנגרמים על-ידי אלרגיות למזון בדרך כלל כרוניים יותר משלשולים, הנגרמים על-ידי משהו כמו תזונה לקויה.‬ עם זאת, אם הכלבים סובל משלשול כרוני, יש לדבר עם וטרינר לפני עריכת שינוי תזונתי, כיוון שייתכנו לכך סיבות רבות.

טיפול בשלשול אצל כלבים

בהתאם לגורם לבעיה, הווטרינר עשוי לקבוע טיפולים שונים לשלשול של הכלב. הטיפול עשוי לכלול טיפול נגד תולעים, תרופות לטיפול בזיהום ושינוי תזונתי, כגון דיאטה מיוחדת כדי לעזור להפחית את העומס על המעיים ולשפר את איכות הצואה.