חינוך ילדים על אופן הטיפול בכלבים
חשוב לבחור את הגורים הנכונים שייכנסו לביתכם, ולהכין את הילדים להגעתם כדי להבטיח שכולם מאושרים ובטוחים.
חינוך הילדים
קבלת גורים היא תקופה מרגשת במיוחד לילדים, אבל חשוב להסביר כי חיית המחמד החדשה שלהם היא לא צעצוע, וכי עליהם להיות זהירים עם החברים החדשים. היכרויות יכול להיות מרתיעות עבור גורים צעירים ולחוויות שליליות תהיה השפעה מתמשכת. תקופת החיברות והחשש מתחילה מארבעה שבועות ונמשכת עד 14 שבועות, וכל טראומה המתרחשת במהלך תקופה זו עלולה להיות בעלת השלכות מתמשכות, לכן חשוב שתעשו זאת בסביבה שקטה ונינוחה שבה מעודדים את הילדים להיות רגועים.
כדי לתמוך בתהליך תוכלו:
- לבקש מהילדים לשבת על הרצפה ולתת לגורים לבוא אליהם קודם.
- ללמד את הילדים כיצד לטפל בחיית המחמד החדשה שלהם על ידי תמיכה בגופם בזהירות אם הם מרימים אותה. הדרך הטובה ביותר היא להניח יד אחת פתוחה מתחת לבטנן ולתמוך בצד האחורי ביד השנייה.
- כאשר ילדים מחבקים את הגורים, יש לוודא שהם לא מחזיקים אותם חזק מדי.
הבטחת הבטיחות של הגורים והילדים שלכם
ישנם מספר דברים אשר יסייעו לשמור על הגורים ועל הילדים שלכם בטוחים כשהם גדלים יחד. על-ידי כך שנזכיר לילדים שיש להם תפקיד בפיתוח של הגורים שלהם ובטיחותם, הם יכולים גם לקבל על עצמם חלק מהאחריות.
כדי למנוע נשיכות ושריטות, למדו את ילדכם:
- אין להפריע לגורים כשהם ישנים או אוכלים.
- אין להסתכל להם ישר בעיניים.
- אין להחזיק אותם חזק מדי בזרועות.
- אין לתת להם שום אוכל מהשולחן.
אין להשאיר ילדים מתחת לגיל 10 לבד עם הגורים; מבוגרים תמיד צריך להיות נוכחים כאשר ילדים וגורים משחקים יחד.
גזעי כלבים טובים לילדים
בחירת גזע הכלב צריכה להיות מושפעת ממספר גורמים, כולל אורח החיים שלכם. גזעים מסוימים ידועים בתכונות אופי והתנהגות מסוימות, כולל מידת התאמתם לילדים, אשר תיקח אף היא חלק בתהליך קבלת ההחלטות שלכם. יחד עם זאת, לכל בעל חיים מזג משלו, לכן מדריך זה אינו יכול לשמש כקווים מנחים מוחלטים.
ניתן לחלק את גזעי הכלבים לגדלים: קטן, בינוני, גדול וענק, אבל רק מפני שכלב קטן אין הדבר פירושו בהכרח שקל יותר לטפל בו. מומלץ לקחת בחשבון את המזג הכללי של הגזע, וכן את הגודל ואת רמות האנרגיה שלו. אם יש לכם ילדים עם אלרגיות, ייתכן שתחפשו אחר גזע היפו-אלרגני.
חלק מגזעי הכלבים הפופולריים ביותר והידידותיים למשפחה כוללים:
גולדן רטריבר: כלבי רטריבר הבטוחים בעצמם, החכמים, העדינים, הנאמנים והסבלניים אוהבים לשחק עם ילדים, אבל הם זקוקים לפעילות גופנית רבה ולמקום בחצר.
לברדור רטריבר: כלבי הגולדן רטריבר, הידועים במזגם המתוק, הם בין גזעי הכלבים הפופולריים ביותר מזה עשרות שנים. הם זקוקים לפעילות גופנית רבה כדי למנוע עלייה במשקל.
כלבי בולדוג: עבור אלה המחפשים כלב פחות אנרגטי, כלבי בולדוג נאמנים ורגועים – מה שהופך אותם לבני לוויה נינוחים למשפחות.
כלבי ביגל: כלבי הביגל, גזע שנהנה מאוד מחברה, ידועים במזגם הידידותי והחביב.
הוואנז: כלבי ההוואנז האוהבים מאוד, כלבים קטנים, שלווים ואוהבי משחק אשר ידועים מטבעם בעדינותם המופלאה עם ילדים.
כלבי פודל: כלבי פודל, גזע היפו-אלרגני, המגיעים בגדלים גדולים וזעירים, הינם כלבים נבונים מאוד. הם נוטים להיות צייתניים ומגיבים, אך דורשים טיפוח רב.
כלבים יכולים להיות בני משפחה אוהבים ודואגים ביותר ומשמשים חברה נהדרת לילדים. על-ידי חינוך הילדים שלכם להיות קשובים לצרכיה של חיית המחמד החדשה שלהם ולאחריות שלהם בטיפול בכלב מההתחלה, תוכלו למקסם את ההזדמנות ליצור סביבה שמחה ובטוחה עבור הכלב החדש שלכם ועבור ילדכם.