חשוב לבחור את הגורים הנכונים שייכנסו לביתכם, ולהכין את הילדים להגעתם כדי להבטיח שכולם מאושרים ובטוחים.

חינוך הילדים

קבלת גורים היא תקופה מרגשת במיוחד לילדים, אבל חשוב להסביר כי חיית המחמד החדשה שלהם היא לא צעצוע, וכי עליהם להיות זהירים עם החברים החדשים. היכרויות יכול להיות מרתיעות עבור גורים צעירים ולחוויות שליליות תהיה השפעה מתמשכת. תקופת החיברות והחשש מתחילה מארבעה שבועות ונמשכת עד 14 שבועות, וכל טראומה המתרחשת במהלך תקופה זו עלולה להיות בעלת השלכות מתמשכות, לכן חשוב שתעשו זאת בסביבה שקטה ונינוחה שבה מעודדים את הילדים להיות רגועים.

כדי לתמוך בתהליך תוכלו:

לבקש מהילדים לשבת על הרצפה ולתת לגורים לבוא אליהם קודם.

ללמד את הילדים כיצד לטפל בחיית המחמד החדשה שלהם על ידי תמיכה בגופם בזהירות אם הם מרימים אותה. הדרך הטובה ביותר היא להניח יד אחת פתוחה מתחת לבטנן ולתמוך בצד האחורי ביד השנייה.

כאשר ילדים מחבקים את הגורים, יש לוודא שהם לא מחזיקים אותם חזק מדי.

הבטחת הבטיחות של הגורים והילדים שלכם

ישנם מספר דברים אשר יסייעו לשמור על הגורים ועל הילדים שלכם בטוחים כשהם גדלים יחד. על-ידי כך שנזכיר לילדים שיש להם תפקיד בפיתוח של הגורים שלהם ובטיחותם, הם יכולים גם לקבל על עצמם חלק מהאחריות.

כדי למנוע נשיכות ושריטות, למדו את ילדכם:

אין להפריע לגורים כשהם ישנים או אוכלים.

אין להסתכל להם ישר בעיניים.

אין להחזיק אותם חזק מדי בזרועות.

אין לתת להם שום אוכל מהשולחן.

אין להשאיר ילדים מתחת לגיל 10 לבד עם הגורים; מבוגרים תמיד צריך להיות נוכחים כאשר ילדים וגורים משחקים יחד.