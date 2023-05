Via al concorso "The Royal Birthday"

Milano, 17 maggio 2021 – Ha preso il via The Royal Birthday, il concorso attivo fino a fine anno che dà la possibilità a tutti i proprietari di cani e gatti, maggiori di 18 anni, di aggiudicarsi tantissimi premi Royal Canin® specifici per i nostri amici a quattro zampe.



Partecipare al concorso The Royal Birthday è semplicissimo, è infatti sufficiente accedere al sito RoyalCaninBirthday.it e, se non si è ancora registrati, inserire tutte le proprie informazioni e quelle sul proprio cane o gatto. Una volta effettuato l’accesso, basterà caricare da una a cinque foto del proprio pet, modificarle, salvarle e condividerle con l’hashtag #RoyalCaninBirthday, rendendole ancora più divertenti grazie alle coloratissime cornici personalizzate Royal Canin®!



Tutte le foto saranno soggette a moderazione e, una volta approvate, i partecipanti potranno scegliere l’immagine da pubblicare sulla galleria del sito. Dopo di che, dita incrociate per le estrazioni che ogni mese, in base alla data di nascita del proprio pet, decreteranno due vincitori, un gatto e un cane, che si aggiudicheranno uno dei 12 kit gatto e 12 kit cane in palio. Il kit gatto prevede una confezione di latta da 2kg per le crocchette, un circuito per farli divertire e una piccola copertina rossa firmata Royal Canin®. Nel kit cane invece, oltre alla morbida copertina e a al comodo container da 2 kg per i croccantini, un pratico kit da toletta, per un aspetto sempre impeccabile. Ma non finisce qui… l’ultima estrazione infatti sarà quella che decreterà il cane o gatto più fortunato che si aggiudicherà un’intera fornitura annuale di prodotti Royal Canin®, personalizzati in base alla razza, alla taglia e all’età del vincitore.



Nessuno tornerà a casa a mani vuote! Tutti coloro che parteciperanno infatti riceveranno una copia digitale della “Guida per proprietari responsabili”.



Non c’è tempo da perdere! Consulta il regolamento, iscriviti al sito RoyalCaninBirthday.it e carica le foto del tuo pet… zampe incrociate e che vinca il migliore!

***

Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti.

Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate. L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il rispetto degli animali. In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute. Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del pet food. Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981. Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.

Contatti per la stampa



Verdiana Tardi - Communication & Corporate Affairs Director; [email protected]



Elisa Tarrini; [email protected]