Royal Canin® Italia annuncia il nuovo leadership team e conferma la strategia di crescita sull'Italia

Milano, 12 Febbraio 2020 - Royal Canin Italia, l’azienda del Gruppo Mars leader nella produzione di nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti, annuncia un importante cambio ai vertici con le nomine della nuova General Manager Geanina Babiceanu e dei nuovi membri che vanno a completare il Leadership Team italiano.

La nomina di Geanina Babiceanu a General Manager arriva a coronamento di una lunga carriera nel Gruppo Mars a cui si è unita nel 2009, arrivando in pochi anni alla posizione di Market Director Mars Multisales Romania. Geanina Babiceanu guiderà Royal Canin Italia, succedendo a Fabrice Ribourg che negli ultimi tre anni ha collaborato con il suo Team all’evoluzione della Unit italiana, riportandola in crescita e costruendo il futuro, e che ora si sposterà in quella francese. La manager sarà responsabile del coordinamento strategico di tutte le attività operative e progettuali dell’azienda in Italia e riporterà a Michael Kunze, regional president Europa di Royal Canin.

Annunciate anche le nuove nomine che completano il leadership team italiano.

In Royal Canin da tre anni come Sales & Marketing Director Vet, Alessia Prescendi diventa SPT e Marketing Director Italy. Dopo 5 anni nel Global Team FP&A, Stephanie Widehem sarà la nuova CFO, operativa da aprile. Nel ruolo di Vet Pillar Head viene invece promosso Giuseppe De Vanna, in Royal Canin dal 2016 come Key Account Manager. Confermati nel Leadership team italiano, Viràg Simon, Pro & Digital Pillar Head, Stephen Wood, Supply Chain Director, Maria Verdiana Tardi, Communication & Corporate Affairs Director e Carina Kongsgaard a capo delle Risorse Umane.

“Sono onorata dell’incarico che mi è stato affidato ed entusiasta di annunciare oggi il nuovo leadership team di Royal Canin Italia che testimonia quanto la nostra azienda creda fermamente nei suoi talenti, investendo ogni giorno nel loro sviluppo e formazione – ha dichiarato Geanina Babiceanu, General Manager di Royal Canin. Siamo molto fieri della cultura e del clima interno che abbiamo costruito in questi anni grazie all’impegno e al lavoro dei nostri Associati, arrivando oggi ad avere un ambiente di lavoro inclusivo e ricco di diversity e uffici ovviamente pet friendly e GoGreen. Con il nuovo leadership team siamo già a lavoro per continuare a far crescere il business, rafforzando la nostra strategia distributiva”.

Royal Canin conferma infatti il percorso di crescita per l’Italia dove è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la nutrizione customizzata di cani e gatti, mettendo sempre al centro la salute di ogni singolo animale, in linea con l’obiettivo primario di creare il miglior mondo possibile per i nostri pet. L’azienda ribadisce anche il focus sulle partnership strategiche che permettono ai tre canali di riferimento: negozi specializzati, veterinari e allevatori - ognuno con i prodotti specifici e la forza vendita interna, dedicata alle esigenze di ogni pillar – di proseguire a crescere grazie a uno sviluppo di business reciproco e mutuale.

L’azienda continuerà ad investire nella crescita dei propri partner, supportando lo sviluppo di specifiche competenze nell’area del business e dei servizi di merchandising dedicato, e puntando sempre più su una formazione scientifica distintiva.

Non ultimo, Royal Canin proseguirà l’impegno sul tema dello sviluppo sostenibile, focalizzandosi sull’utilizzo di fonti e materie prime 100% sostenibili, sulla riduzione a zero dell’utilizzo di combustibili fossili e dei rifiuti, e lavorando in armonia e a sostegno delle realtà locali.

Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti.

Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate.

L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il rispetto degli animali.

In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute.

Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del pet food.

Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981.

Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.

