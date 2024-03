“Royal Canin Italia Srl” o “RCI” si intende l’unità di Royal Canin italiana titolare dello strumento Multifunction.

“Collaboratore” significa qualunque persona fisica o giuridica che agisce come Veterinario professionista secondo i criteri delle politiche di commerciali di RCI.

“Prodotti Multifunction” indicano i prodotti di Royal Canin inclusi nella gamma “Multifunction” stabiliti di volta in volta da RCI.

“Istallazioni del Programma” è l'insieme di risorse hardware, software e Internet che progettate e gestite da RCI come supporto per il programma "multifunction.royalcanin.it".

“Istruzioni di RCI” si intende qualunque ordine, istruzione, indicazione o protocollo specifico di RCI, che sia diffuso in generale o diretto a un Collaboratore, in relazione alla gestione di “multifunction.royalcanin.it” e l’utilizzo delle Installazioni del Programma e dei Servizi dello stesso.

“Principi di limitazione della Responsabilità di RC” è l’insieme delle previsioni che definiscono i limiti di responsabilità di RCI. In piena trasparenza RCI si impegna a facilitare l’accesso e l’uso di “multifunction.royalcanin.it”, nelle condizioni e con le caratteristiche che ha in ogni momento, "Così com'è" e "Quando e nella misura in cui è accessibile", senza essere soggetto a standard ocondizioni di funzionamento o obblighi di operatività. Qualsiasi impossibilità o difficoltà di accesso, utilizzo o limitazione nella sua funzionalità, causata da terzi, sarà considerata “forza maggiore”. RCI è potenzialmente responsabile solo dei propri atti diretti (non dei suoi fornitori, collaboratori o terzi) nei casi in cui si verifichi un danno reale ed effettivo esclusivamente a causa di una condotta intenzionale (dolosa) o negligenza molto grave, responsabilità che, in ogni caso, è limitata a danni diretti e non a quelli indiretti di qualsiasi tipo, come perdita di vendite, margine o profitto o qualsiasi altro danno indiretto.

“Così come è” significa nelle condizioni e con le caratteristiche che hanno in ogni momento le Istallazioni del Programma, i Servizi e “multifunction.royalcanin.it” nel momento in cui un Collaboratore vi acceda o le utilizzi, senza soggezione alcuna a standard ocondizioni di funzionamento o obblighi di operatività.

“Quando e nella misura in cui è accessibile” significa l’accesso e l’utilizzo che è disponibile in ogni momento quando si tenta l’accesso o l’utilizzo, senza dipendere dalla garanzia di operabilità o di qualsiasi standard di accesso e utilizzo.

“Forza Maggiore” si intende qualsiasi situazione in cui RCI si è vista impedita o sia impedita nell’attività relativa all'accesso e all'uso dei Collaboratori della piattaforma "multifunction.royalcanin.it", alle Istallazioni del Programma o ai Servizi per cause indipendenti dalla propria volontà, inclusi e non limitati a casi fortuiti, imprevedibili e se prevedibili inevitabili, forza esterna irresistibile o atti e decisioni di terzi fuori dal controllo di RCI o provengono da autorità esterne a RCI (decisioni di autorità militari o civili) o da eventi quali tempeste, uragani, maltempo, interruzioni o disfunzioni delle telecomunicazioni e dei loro servizi, nel qual caso RCI sarà esonerata da ogni responsabilità e, se del caso, avrà il tempo necessario per svolgere riprendere l’attività, fatta salva la possibilità per RCI di terminare il progetto "Multifunction", il suo accesso e/o utilizzo in generale o per particolari aree o persone.

“Servizi ‘multifunction.royalcanin.it’” significa i servizi stabiliti da RCI che, in ogni momento, sono resi disponibili per i Collaboratori in “multifunction.royalcanin.it”. RCI si riserva la possibilità, a sua discrezione, di stabilire nuovi servizi, modificare o terminare quelli esistenti o cambiare le condizioni o gli standard di operatività.L’utilizzo dei Servizi “multifunction.royalcanin.it” dovrà realizzarsi nel pieno rispetto delle vigenti Condizioni Particolari di ciascun Servizio specifico stabilite da RCI. I seguenti servizi "multifunction.royalcanin.it" sono inizialmente disponibili:

ordinazione online di prodotti Multifunction; personalizzazione del packaging; consegna al domicilio del Collaboratore.

"Luogo di consegna" indica il luogo in cui deve essere consegnato un ordine specifico.

"Indirizzo del collaboratore" è il luogo in cui un ordine specifico deve essere consegnato nel caso di consegna diretta al Collaboratore.