Telpās iedzīvojošiem, pieaugušiem kaķiem, piemēram, jusu, ir nepieciešams pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs, lai nodrošinātu optimālu veselību, jo viņi sāk saskarties ar pirmajām novecošanas pazīmēm. Piemērots kaķiem no 7 gadu vecuma, ROYAL CANIN® Indoor 7+ ir īpaši izstrādāts, ņemot vērā visas jūsu pieauguša iekštelpās dzīvojoša kaķa uztura vajadzības. ROYAL CANIN® Indoor 7+ ir bagātināts ar mērķtiecīgām uzturvielām, piemēram: zaļās tējas polifenoliem, C vitamīnu, EPS un DHS. Šīs barības vielas palīdz jūsu kaķim, kad tas saskaras ar pirmajām novecošanas pazīmēm. Īpašs proteīns (L.I.Ps) ir izvēlēts tā augstās sagremojamības dēļ. Olbaltumvielas ar augstu sagremojamību palīdz samazināt jūsu kaķa izkārnījumu apjomu. Ir svarīgi, lai jūsu nobriedušais kaķis saņemtu uzturvielas, kas palīdz uzturēt veselīgu funkcionējošu urīnceļu sistēmai. ROYAL CANIN® Indoor 7+ ir izstrādāts tieši tā, lai alīdzot uzlabot un uzturēt urīnizvades funkciju, jūsu kaķis var ērti saskarties ar pirmajām novecošanas pazīmēm. Atkarībā no jūsu kaķa dzīvesveida ir pieejamas arī ROYAL CANIN® Indoor sausās barības variācijas, izskats un vecums: Indoor, Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair.