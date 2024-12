Indoor Sterilized Jelly

ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly ir izstrādāta īpaši iekštelpās dzīvojošiem kastrētiem kaķiem, piemēram, jūsu. Šis produkts ir veidots ar viegli sagremojamiem proteīniem un ceolītu, lai palīdzētu atbalstīt kaķa gremošanu. ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly satur papildu mitrumu, lai palielinātu kaķa ūdens patēriņu un palīdzētu uzturēt urīnsistēmas veselību. Šī pielāgotā recepte ietver optimālu olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku līdzsvaru, pēc kā alkst jūsu kastrētais iekštelpās dzīvojošais kaķis. Pārbaudot zinātniskos pētījumos, ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly patika iekštelpās dzīvojošiem kaķiem un īpašniekiem, kas piedalījās pētījumā. Lai vēl vairāk pievilinātu kaķa apetīti, ROYAL CANIN® Indoor Sterilised mitrā barība ir pieejama arī divās alternatīvās tekstūrās: ROYAL CANIN® Indoor Sterilised pastēte un ROYAL CANIN® Indoor Sterilised mērcē. Noteikti sekojot līdzi barošanas ieteikumiem uz iepakojuma, lai pārliecinātos, ka kaķis saņem pareizo barības daudzumu.