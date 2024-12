KITTEN gabaliņi želejā

ROYAL CANIN® Kitten in Jelly ir īpaši izstrādāta, lai apmierinātu kaķēnu uztura vajadzības to augšanas fāzē. Šī formula ir piemērota 4 līdz 12 mēnešus veciem kaķēniem, jo ​​tie piedzīvo ievērojamas fiziskas un uzvedības izmaiņas. Šī pielāgotā diēta piedāvā mitrus gabaliņus želejā, kas ir augošiem kaķēniem optimālā izmērā, tekstūrā un garšā. Tas satur arī tādas uzturvielas kā C un E vitamīns, lai atbalstītu kaķēna veselīgas imūnsistēmas attīstību. Ir pierādīts, ka šie uztura antioksidanti stimulē lielāku un ātrāku antivielu pieaugumu pēc vakcinācijas. ROYAL CANIN® Kitten in Jelly ir arī bagātināts ar Omega-3 taukskābēm (DHS), lai atbalstītu smadzeņu attīstību un veicinātu veselīgu redzi. Pateicoties labvēlīgo prebiotiku (MOS) un labi sagremojamo proteīnu kombinācijai, ROYAL CANIN® Kitten in Jelly palīdz arī uzturēt veselīgu zarnu mikrobiotas (zarnu floras) līdzsvaru, lai nodrošinātu labu gremošanu. ROYAL CANIN® Kitten in Jelly ir radīts, lai apmierinātu visprasīgākos kaķus. Šī mitrā barība piedāvā jūsu kaķēnam pozitīvu maņu pieredzi, atbalsta veselīgu hidratāciju un ir lieliski piemērota jauktai barošanai ar ROYAL CANIN® Kitten sauso granulu diētu. Kamēr jūsu kaķēns sasniegs 12 mēnešus, viņam būs nepieciešama diēta, kas ir īpaši pielāgota, lai apmierinātu viņu pieauguša kaķa uztura vajadzības. Šajā posmā jūs varat tos pāriet uz ROYAL CANIN® barību klāstu pieaugušiem kaķiem, kas ir pieejami kā sausie gabaliņi vai mitrā barība pastēte, gabaliņi mērcē vai želejā.