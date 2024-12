Light Weight Care Jelly

Kaķa ideālā svara uzturēšana ir vitāli svarīga tā vispārējai veselībai. Tomēr dažreiz to var vieglāk pateikt nekā izdarīt, it īpaši, ja tam ir tendence pieaugt, bet tas joprojām ir izsalcis tikai ēdienreižu laikā - un tā pārēšanās. Royal Canin® Ultra Light želejā palīdz samazināt kaķu kaloriju daudzumu par 19%, lai palīdzētu ierobežot svara pieaugumu un saglabātu veselīgu svaru. Barība ir arī bagātinātasar L-karnitīnu, lai palīdzētu atbalstīt un stimulēt veselīgu un ātras darbības metabolismu. Lietojot barības veidu veselīgai svara uzturēšanai, kaķa diētai būs liela nozīme muskuļu masas uzturēšanā un tauku daudzuma uzturēšanā optimālā līmenī.T āpēc Royal Canin® Ultra Light in Jelly satur augstu olbaltumvielu saturu (10%), lai uzturētu muskuļu masu, neapdraudot kaloriju samazināšanos, kas nepieciešama svara pieauguma ierobežošanai. Turklāt šī produkta barības vielas uztur veselīgu urīnceļu sistēmu veselīgai urīnpūšļa funkcijas darbībai. Lai apmierinātu katra kaķa individuālās vēlmes, Royal Canin® Ultra Light ir pieejams arī kā sausā barība ar kraukšķīgām un garšīgām granulām. Ja apsverat jauktu barošanu, vienkārši ievērojiet mūsu barošanas vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka kaķis saņem precīzu daudzumu mitrās un sausās barības, lai tā sniegtu iegūtu optimālu labumu.