Ieguvumi: Vitality komplekss / Antioksidantu komplekss / Optimāla enerģija / Urīnsistēmas veselība ROYAL CANIN® Mature Consult ir īpaši izstrādāts, lai palīdzētu atbalstīt vecāku kaķu veselību un labsajūtu, kuriem nav acīmredzamu novecošanās pazīmju. Šī formula satur īpašu barības vielas, kas palīdz atbalstīt vecāku kaķu vitalitāti. Lai palīdzētu neitralizēt brīvo radikāļu iedarbību un atbalstītu audus un šūnas, šī formula ir bagātināta ar īpašu antioksidantu maisījumu. Lai apmierinātu aktīvāku nobriedušu kaķu vajadzības, ROYAL CANIN® Mature Consult ir izstrādāts ar īpaši pielāgotu enerģijas saturu. Šī diēta arī palīdz radīt vidi, kas ir nelabvēlīga urīna kristālu un akmeņu veidošanai. Kā daļa no ROYAL CANIN® veterinārās grupas ir svarīgi, lai šis produkts jūsu mājdzīvniekam tiktu dots tikai tad, ja to iesaka veterinārārsts. Mājdzīvnieka pārejai no vienas diētas uz citu vajadzētu būt vienmērīgam un pakāpeniskam procesam. Lūdzu, pārliecinieties, ka ievērojat pareizo devu, it īpaši jauktas barošanas laikā. Lai apmierinātu katra kaķa individuālās vēlmes, ROYAL CANIN® Mature Consult ir pieejams arī kā mitrā barība ar plānām šķēlītēm mērcē. ** Atkarībā no produkta pieejamības