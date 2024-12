Ieguvumi: Vitalitātes komplekss / Antioksidantu komplekss / Optimāla enerģija / S/O indekss ROYAL CANIN® Mature Consult ir īpaši izstrādāta, lai palīdzētu atbalstīt vecāku kaķu veselību un labklājību, kuriem nav acīmredzamu novecošanas pazīmju. Šī formula satur īpašu barības vielu izvēli, kas palīdz uzturēt vecāku kaķu vitalitāti. Lai palīdzētu neitralizēt brīvo radikāļu ietekmi un atbalstītu audus un šūnas, šī formula ir bagātināta ar īpašu antioksidantu maisījumu. Lai apmierinātu aktīvāku nobriedušu kaķu vajadzības, ROYAL CANIN® Mature Consult ir izstrādāts ar īpaši pielāgotu enerģijas saturu. Šī diēta arī veicina urīnceļu vidi, kas ir nelabvēlīga gan struvīta, gan kalcija oksalāta kristālu attīstībai. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu, lai noteiktu jūsu mājdzīvniekam piemērotāko diētu. Jūsu mājdzīvnieka pārejai no vienas diētas uz citu vajadzētu būt vienmērīgam un pakāpeniskam procesam. Lūdzu, ievērojiet pareizo normēšanas daudzumu, it īpaši, ja barojat ar jauktu barošanu. Lai apmierinātu katra kaķa individuālās vēlmes, ROYAL CANIN® Mature Consult ir pieejama arī kā sausā barība ar kraukšķīgām granulām.**Atkarīgs no produkta pieejamības