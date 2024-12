Ieguvumi: Liesa ķermeņa masa / Gremošanas veselība / S / O indekss ROYAL CANIN® Neutered Maintenance ir īpaši izstrādāta, lai palīdzētu uzturēt veselīgu ķermeņa masu kastrētiem/sterilizētiem kaķiem. Šai formulai ir augsts olbaltumvielu saturs, lai palīdzētu atbalstīt un uzturēt jūsu kaķa lieso ķermeņa masu. Šī diēta, kas sastāv no sabalansētām prebiotikām, palīdz atbalstīt veselīgu gremošanu. Šī diēta veicina arī urīna vidi, kas ir nelabvēlīga gan struvīta, gan kalcija oksalāta akmeņu attīstībai. Šis produkts ietilpst ROYAL CANIN® veterināro produktu klāstā un ir svarīgi, lai šis produkts tiktu dots jūsu mājdzīvniekam tikai pēc veterinārārsta ieteikuma. Mājdzīvnieka pārejai no vienas diētas uz citu vajadzētu būt vienmērīgai un pakāpeniskai, 7–10 dienu laikā. Lūdzu, pārliecinieties, ka ievērojat pareizo devu, jo īpaši jauktajā barošanā. Lai apmierinātu katra kaķa individuālās vēlmes, šo diētu var izmantot jauktajā barošanā ar sauso barību ROYAL CANIN® Adult.**Atkarībā no produktu pieejamības