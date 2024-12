Priekšrocības: Apetītes regulēšana / Optimāls ķermeņa svars / S / O indekss ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance ir īpaši izstrādāts, lai palīdzētu nodrošināt kastrētu/sterilizētu kaķu uztura vajadzības. Šī formula satur augstu šķīstošo un nešķīstošo šķiedrvielu daudzumu, lai palīdzētu regulēt kaķa apetīti, lai pēc ēdienreizēm viņš būtu apmierināts un justu sāta sajūtu. ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance satur mērenu tauku un kaloriju saturu, lai palīdzētu saglabāt jūsu kaķa ideālo ķermeņa svaru un muskuļu masu optimālai veselībai un labklājībai. Šī diēta veicina arī urīna vidi, kas ir nelabvēlīga gan struvīta, gan kalcija oksalāta akmeņu attīstībai. Tā kā tas ir viens ROYAL CANIN® veterināro produktu klāsta, ir svarīgi, lai šis produkts tiktu dots jūsu mājdzīvniekam tikai pēc veterinārārsta ieteikuma. Mājdzīvnieka pārejai no vienas diētas uz citu vajadzētu būt vienmērīgam un pakāpeniskam procesam. Lūdzu, pārliecinieties, ka ievērojat pareizo devu, jo īpaši, barojot jauktā veidā. Lai apmierinātu katra kaķa individuālās vēlmes, šo diētu var izmantot jauktajā barošanā ar mitro barību, produkta nosaukums ir ROYAL CANIN® Neutered Balance Thin Slices in Gravy*.*Atkarībā no produktu pieejamības