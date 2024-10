Vous pouvez commencer à présenter le monde extérieur aux chatons s’ils ont tous été vaccinés et s’ils ont atteint l’âge de six mois environ. Le mieux est de procéder progressivement. Il est préférable de rester avec les chatons lorsqu’ils sont à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils aient confiance en leur environnement. Quand ils se sentent en confiance, ils commencent à s’aventurer plus loin. En règle générale, les chats mâles parcourent de plus grandes distances, tandis que les femelles restent plus près de chez elles. Une discipline et un comportement constants du maître sont importants à cette étape.