Période de sevrage

À mesure que les chatons deviennent plus mobiles et plus aventureux, il est important de protéger leur environnement. Il s’agit également d’une étape d’apprentissage clé. Il est donc essentiel de veiller à ce que les chatons aient accès à des jouets et à d’autres stimulations. Une manipulation régulière et une interaction avec différentes personnes les aideront à avoir confiance en eux à l’âge adulte.