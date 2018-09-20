Cómo ayudar a tu gato a ganar peso

Después de una cirugía, una enfermedad u otro evento difícil, puedes encontrar que tu gato está por debajo de su peso ideal. Lograr que vuelva a tener un peso magro y saludable es importante para su bienestar y para el funcionamiento vital de sus órganos, y para lograrlo se requiere la combinación adecuada de dieta y rutinas de alimentación.

El peso ideal para tu gato

Saber cuál es el peso ideal de tu gato es clave antes de comenzar con una dieta para subir de peso, ya que puede ser fácil sobrealimentarlo y que adquiera sobrepeso, lo que conlleva diversas complicaciones para la salud. Habla con el veterinario acerca de cuál debería ser el peso ideal de tu gato y con qué plazo deberías trabajar para que suba de peso.

Cómo cuidar la digestión de tu gato mientras sube de peso

Si tu gato ha perdido peso debido a una enfermedad, es esencial que no abrumes su sistema digestivo mientras sube de peso. La digestión de un gato es más sensible que la de un humano y no puede hacer frente a una dieta variada; esto lleva a malestar estomacal e incluso a una mayor pérdida de peso que puede evitarse dándole un alimento para gato con apoyo digestivo.

También es importante conseguir un equilibrio correcto de nutrientes en una dieta para ganar peso para que su sistema no se agrave. Por ejemplo, aunque la grasa densa en energía puede ayudar a tu gato a subir de peso, también puede causar diarrea. De manera similar, la proteína (necesaria para el crecimiento celular) debe ser de alta calidad y muy digerible a fin de reducir la carga de trabajo en su sistema.