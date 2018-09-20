¿Qué alimentos son tóxicos para mi gato?
La fisiología de tu gato significa que son particularmente sensibles a ciertos químicos y compuestos. No siempre pueden eliminarlos de forma adecuada de su cuerpo, y esto puede provocar enfermedades e incluso la muerte. Saber cuáles son las sustancias y los alimentos tóxicos que debes mantener alejados de tu gato significa que puedes protegerlo mejor contra enfermedades o molestias.
Esta no es una lista completa, así que asegúrate de mantener lejos de tu gato cualquier cosa de la que no estés seguro, y no le des nada fuera de su alimento para gatos habitual, a menos que lo hayas comentado con el veterinario
Medicamentos y productos químicos que son tóxicos para los gatos
Tu gato reaccionará mal a compuestos específicos presentes en los productos para el hogar, incluidos paracetamol, aspirina e ibuprofeno. Los desinfectantes fenólicos, como los que se usan comúnmente para limpiar inodoros, y los solventes como el alcohol blanco también son dañinos. La permetrina, presente en algunos insecticidas, y el etilenglicol (anticongelante) son igualmente tóxicos para los gatos. Asegúrate de mantener todos estos productos alejados de tu gato y en un lugar donde no pueda llegar fácilmente.
Plantas que son tóxicas para tu gato
Muchas veces, tu gato evitará comer cualquier cosa que pueda causar que se enferme. Los gatos son muy sensibles a los sabores amargos, y la mayoría de las sustancias que son tóxicas para ellos tienen un sabor amargo. Sin embargo, no es raro ver que los gatos enfermen por lirios y otras plantas tóxicas.
Por si acaso, es una buena idea evitar cultivar ciertas plantas en tu jardín o tenerlas en tu casa, ya que son tóxicas para los gatos. Dentro de estas, se incluyen:
- Muérdago, acebo, hiedra y poinsetia
- Ciclamen, glicinia y rododendro
- Arvejillas, pomarrosa y lirios
Alimentos tóxicos que debes evitar que tu gato coma
Varios de los alimentos que probablemente tengas en casa son tóxicos para los gatos y causan síntomas que van desde enfermedades hasta daños graves a los órganos.
Al igual que en el caso de los perros, el chocolate es tóxico para los gatos, debido a la presencia de la teobromina. Mientras más amargo es el chocolate, más teobromina contiene. Según la cantidad y el tipo de chocolate que consuma, es posible que tu gato sufra de un ritmo cardíaco anormal, temblores, convulsiones e incluso la muerte.
Las cebollas y el ajo causan problemas en el cuerpo de tu gato, ya que pueden hacer que los glóbulos rojos se descompongan y provocar anemia. También pueden causar malestar gastrointestinal, lo que provoca diarrea. Las uvas y las pasas son igualmente tóxicas y, finalmente, causan insuficiencia renal. Las señales de alerta temprana en tu gato son vómitos reiterados e hiperactividad.
Aunque las proteínas son una parte crucial de la dieta de tu gato, ciertos tipos de proteínas pueden dañar su salud. Si le das al gato huevos crudos estarás arriesgándolo a una intoxicación alimentaria, pero esto también puede interferir con su capacidad para absorber la vitamina B biotina, debido a la presencia de una proteína llamada avidina en la clara de huevo. Si tu gato come grandes cantidades de hígado, esto puede causar una toxicidad de la vitamina A, que puede afectar a sus huesos y llevar a la osteoporosis.
Debes evitar darle a tu gato restos o sobras de tu comida; fomenta el comportamiento de mendigar alimentos, puede contribuir al aumento de peso y también a dañar su sistema digestivo. Los alimentos grasos o fritos pueden ser demasiado ricos para su gato y pueden causar diarrea. El alcohol y la cafeína no deben administrarse a los gatos, ya que los efectos que un humano siente por estas sustancias son más severos en los gatos debido a su pequeño tamaño y pueden causar daños graves.
Aunque la imagen de un gato bebiendo leche de un platillo es bastante común. No obstante, la intolerancia a la lactosa de los gatos aumenta después del destete y la ingesta de leche puede provocarles malestares digestivos y molestias.
Si crees que tu gato comió algo tóxico, habla con tu veterinario inmediatamente para que te aconseje sobre lo que debes hacer y asegúrate de tomar medidas preventivas para mantener las sustancias, los alimentos o las plantas tóxicas lejos de tu mascota.
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