Presentar a los gatos con otras mascotas
Presentar un recién llegado a las mascotas del hogar puede ser complicado. A pesar de que ellos decidirán su propia jerarquía, no debes permitir que sean agresivos entre sí. Tómate tu tiempo y ten paciencia porque en esta etapa establecerán las reglas básicas para su vida juntos a futuro.
Conocer su nuevo entorno, los miembros de su nueva familia y cualquier otro animal es un paso muy importante en la vida de un gatito y determinará qué tan bien se adapte a su nuevo hogar. Debe ser un proceso sin estrés, ya que este primer cuidado y atención definirá que su bienestar y crecimiento sean saludables.
Siempre hay que supervisar cuando se presenten a otros animales, ya que si no se hace de forma adecuada, pueden surgir confusiones y confrontaciones sobre los recursos y el espacio compartido. Antes de las presentaciones, se recomienda concertar una visita al veterinario. Esto te permitirá estar seguro de que tu nuevo gatito no es portador de nada contagioso que pueda transmitirse a otras mascotas.
Si bien hay acciones específicas que puedes hacer para facilitar la presentación de un nuevo gatito tanto a gatos como a perros, también hay algunas cosas generales que debes tener en cuenta para apoyar a las mascotas que ya tienes como a la que acaba de llegar:
- Mantén a tu nuevo gatito alejado de otras mascotas durante los primeros días para que pueda conocer su nuevo entorno de a poco.
- Aísla al gatito en una habitación y luego en otra (hasta hacerlo en todas) para que pueda explorar gradualmente la casa y no sienta la necesidad de esconderse debajo de los muebles.
- Sigue prestando mucha atención a rus mascotas y, durante los primeros días, mantén los privilegios de tu mascota antigua (ya sea perro o gato).
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Reconforta a las mascotas existentes cuando estén en su propio territorio brindándoles, por ejemplo, el mejor alimento para gatos.
- Tranquiliza a tu nuevo gato en su propio espacio (una habitación tranquila).
- En las habitaciones que no usa el gatito, frota la parte inferior de las paredes con un paño que hayas usado para limpiar la cara y la boca del gatito, lo que hará que tus otras mascotas se acostumbren a su olor.
Presentar un gatito a los perros que ya tienes
Si tu perro ya conoce a los gatos y le gustan, este proceso será mucho más fácil. Sin embargo, un perro que socialice correctamente ya estará listo para aceptar fácilmente un nuevo gato. Algunos perros mayores pueden ser menos tolerantes, pero de todas formas pueden aprender a vivir con un gato. Para las presentaciones iniciales, el perro debe estar con correa y el gato suelto. Las presentaciones controladas y repetidas permitirán que tu perro y tu nuevo gato encuentren la manera de vivir juntos con calma.
Para ayudar a que el procesa fluya más fácilmente, puedes hacer lo siguiente:
- Mantén a tu perro como líder y en calma (recompénsalo por mantenerse tranquilo).
- Asegúrate de que tu gato no pueda quedar atrapado en un rincón y elige una habitación donde se sienta cómodo y haya lugares para esconderse, idealmente donde el perro no alcance.
- No intentes forzar a tu gato a entrar en contacto con el perro. Déjalos que se acerquen a su propio ritmo.
Presentar un gatito a los gatos que ya tienes
Otro gato puede resultar más desafiante que un perro. Aunque los gatos adultos tienden a aceptar más a los gatitos que a otros adultos, no estarán muy felices de ver que otro gato se muda a su territorio, ya que a menudo son solitarios por naturaleza. Pueden expresar su insatisfacción a través de comportamientos amenazantes, y pueden pasar algunos días o incluso meses antes de aceptar la nueva situación.
Si los presentas varias veces y con tu supervisión durante algún tiempo hasta que se acepten mutuamente y el miedo desaparezca, ambos gatos comenzarán a formar una relación territorial que tú debes respetar en absoluto.
Recuerda que no puedes obligar a que los gatos se agraden, pero puedes intentar que vivan juntos en paz.
Al presentar a tus gatos:
- Lleva a cabo la presentación con cuidado y asegúrate de que ambos gatos tengan suficiente espacio para esconderse y evitarse entre sí. Elige un lugar neutral para que se conozcan. Debe ser una habitación grande para que puedan mantenerse alejados entre sí.
- Asegúrate de que ambos gatos tengan una ruta de escape uno del otro.
- Comienza con períodos cortos y luego, alarga gradualmente el tiempo que pasan juntos durante los próximos días.
- Más adelante, recuerda proporcionarle a cada gato su propia área para dormir y comida, y su tazón de agua, ya que no querrán compartir.
- Se recomienda al menos una bandeja de arena por gato, más otra adicional para que puedan elegir
- Si los gatos permanecen en el interior, también debes asegurarte de que cada uno tenga suficiente espacio para esconderse, jugar y explorar. Por ejemplo, cada gato podría tener su propio árbol para gatos a fin de proporcionarles su propio espacio.
- Los problemas ocurren cuando el territorio de un gato le impide al otro gato realizar alguna de sus actividades normales, así que asegúrate de que cada gato pueda realizar todas sus actividades (comer, dormir, beber, usar la bandeja de arena) sin confrontación a fin de evitar los problemas originados por el estrés.
Si bien no puedes obligar a los animales a agradarse entre sí, puedes fomentar el buen comportamiento y el respeto, lo cual les permitirá vivir juntos y en paz.
Antes de traer un nuevo gatito al hogar, y mientras aprenden a vivir juntos, siempre debes estar atento a las necesidades de todos los animales en el hogar para que no sufran estrés.
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