Presentar un recién llegado a las mascotas del hogar puede ser complicado. A pesar de que ellos decidirán su propia jerarquía, no debes permitir que sean agresivos entre sí. Tómate tu tiempo y ten paciencia porque en esta etapa establecerán las reglas básicas para su vida juntos a futuro.

Conocer su nuevo entorno, los miembros de su nueva familia y cualquier otro animal es un paso muy importante en la vida de un gatito y determinará qué tan bien se adapte a su nuevo hogar. Debe ser un proceso sin estrés, ya que este primer cuidado y atención definirá que su bienestar y crecimiento sean saludables.

Siempre hay que supervisar cuando se presenten a otros animales, ya que si no se hace de forma adecuada, pueden surgir confusiones y confrontaciones sobre los recursos y el espacio compartido. Antes de las presentaciones, se recomienda concertar una visita al veterinario. Esto te permitirá estar seguro de que tu nuevo gatito no es portador de nada contagioso que pueda transmitirse a otras mascotas.

Si bien hay acciones específicas que puedes hacer para facilitar la presentación de un nuevo gatito tanto a gatos como a perros, también hay algunas cosas generales que debes tener en cuenta para apoyar a las mascotas que ya tienes como a la que acaba de llegar:

Mantén a tu nuevo gatito alejado de otras mascotas durante los primeros días para que pueda conocer su nuevo entorno de a poco.

Aísla al gatito en una habitación y luego en otra (hasta hacerlo en todas) para que pueda explorar gradualmente la casa y no sienta la necesidad de esconderse debajo de los muebles.

Sigue prestando mucha atención a rus mascotas y, durante los primeros días, mantén los privilegios de tu mascota antigua (ya sea perro o gato).

Reconforta a las mascotas existentes cuando estén en su propio territorio brindándoles, por ejemplo, el mejor alimento para gatos .

Tranquiliza a tu nuevo gato en su propio espacio (una habitación tranquila).

En las habitaciones que no usa el gatito, frota la parte inferior de las paredes con un paño que hayas usado para limpiar la cara y la boca del gatito, lo que hará que tus otras mascotas se acostumbren a su olor.

Presentar un gatito a los perros que ya tienes

Si tu perro ya conoce a los gatos y le gustan, este proceso será mucho más fácil. Sin embargo, un perro que socialice correctamente ya estará listo para aceptar fácilmente un nuevo gato. Algunos perros mayores pueden ser menos tolerantes, pero de todas formas pueden aprender a vivir con un gato. Para las presentaciones iniciales, el perro debe estar con correa y el gato suelto. Las presentaciones controladas y repetidas permitirán que tu perro y tu nuevo gato encuentren la manera de vivir juntos con calma.

Para ayudar a que el procesa fluya más fácilmente, puedes hacer lo siguiente: