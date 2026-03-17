Pastor belga Groenendael
El pastor belga Groenendael suele estar en movimiento. Es un perro pastor trabajador de pelo largo que necesita estar ocupado continuamente: las ovejas son opcionales. Si bien el ejercicio físico es primordial, el ejercicio mental es igual de importante para esta raza tan inteligente. Se les puede entrenar para que aprendan casi cualquier cosa y, por lo tanto, destaquen en los deportes de agilidad, donde su inteligencia, así como su elegante pelaje negro, pueden estar en exhibición.
Nombre oficial: Belgian Shepherd Groenendael
Otros nombres: pastor belga, Groenendael, perro pastor belga
Orígenes: Bélgica
Tendencia al babeo1 out of 5
Necesidades de aseo5 out of 5
Nivel de muda de pelo5 out of 5
Tendencia a ladrar1 out of 5
Nivel de energía*5 out of 5
Compatibilidad con otra mascota3 out of 5
¿Clima cálido?3 out of 5
¿Clima frío?4 out of 5
¿Adecuado para vivir en un departamento?1 out of 5
¿Puede quedarse solo?*1 out of 5
¿Mascota familiar?*3 out of 5
|Macho
|Hembra
|Altura
|Altura
|58 - 66 cm
|56 - 62 cm
|Peso
|Peso
|25 - 30 kg
|20 - 25 kg
|Life Stage
|Edad de adulto
|De los 15 meses a los 5 años
|Edad de mayor
|Edad de adulto mayor
|De 5 a 8 años
|A partir de los 8 años
|Edad de bebé
|Del nacimiento hasta los 2 meses
Conoce al pastor belga Groenendael
Todo lo que necesitas saber sobre la raza
El pastor belga Groenendael es todo un perro: muy inteligente, con una actitud concentrada pero agradable, se trata de una raza con una larga tradición de pastoreo que prospera en este papel. Este instinto natural hace que correr no solo sea divertido para el Groenendael, sino una necesidad.
El pastor belga Groenendael ha reivindicado su papel como extraordinario perro guardián, rebosante de una energía que conviene desfogar con carreras diarias o con verdadero trabajo en una granja o un rancho. Desde luego, no podrías vivir en un apartamento, los espacios pequeños le volverían loco. Una vivienda suburbana puede funcionar, pero asegúrate de que cualquier espacio exterior para esta raza esté bien vallado. El pastor belga Groenendael posiblemente no sea una raza para dueños de perros primerizos; no es que sean difíciles de manejar, pero sí un poco difíciles.
Su otro activo sobresaliente es un pelaje súper brillante que es exclusivamente negro, con algunas manchas blancas ocasionales en su pecho, patas, barbilla y hocico. Ten cuidado: su hermoso pelaje se caerá dos veces al año. Asegúrate de tener a mano un buen cepillo de aseo.
Al pastor belga Groenendael no le entusiasma en absoluto pasar mucho tiempo a solas y posee una devoción inquebrantable por sus propietarios. Esta majestuosa raza se desvive por complacer a las personas.
Dos datos sobre el pastor belga Groenendael
1. Mejor estar en la mezcla
Si la devoción pudiera medirse, el pastor belga Groenendael estaría en lo más alto de las listas. Este es un perro que necesita sentirse útil y encontrar su valor a través del trabajo. Hacerlo sentir así depende de ti.
2. Siempre pastoreando,cualquier cosa
Debido a la historia del pastor belga Groenendael como pastor, esta raza suele perseguir casi todo lo que se mueve, incluidos los coches y las personas. Mantén la puerta bien cerrada en casa y sujeta fuerte a tu perro cuando estés en público.
Historia de la raza
El pastor belga Groenendael fue desarrollado en Bélgica en 1893 por el criador Nicolas Rose, que nombró a la variedad en honor al Chateau Groenendael, su finca al sur de Bruselas. Hay cuatro tipos de pastores belgas: el Groenendael, el Tervuren, el Laekenois y el Malinois. Las diferencias radican en el color y la longitud del pelo; anatómicamente, el resto es igual. El Club del Pastor Belga se fundó en 1891 con el auge local de esta raza tan popular a finales del siglo XIX.
A principios del siglo XX, los agentes de aduanas belgas utilizaban al pastor belga Groenendael en la frontera y la policía lo utilizaba en otras ciudades importantes como Nueva York y París.
También durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas armadas utilizaron este robusto perro para transportar carros de ametralladoras e incluso para tirar de ambulancias. El pastor belga Groenendael continuó su labor hasta la Segunda Guerra Mundial, y en 1949 se fundó el Club del Perro Pastor Belga de América.
DE LA CABEZA A LA COLA
Características físicas del pastor belga Groenendael
1.Cabeza
2.Orejas
3.Ojos
4.Pelaje
5.Cuerpo
COSAS A TENER EN VISTA
Desde rasgos específicos de la raza hasta una descripción general de su salud, aquí tienes algunos datos interesantes sobre tu pastor belga Groenendael
Ese abrigo negro brillante trae pelos a la hora de la muda, pero no demasiados
El doble pelaje de la raza, compuesto por una capa interna suave y una capa exterior más dura, no muda mucho, un hecho impactante ya que los mechones sueltos parecen gritar "¡Lo adivinaste, aseo diario!" Su pelaje (siempre negro, característico de la raza) también es sorprendentemente fácil de cuidar y solo requiere un cepillado semanal para mantener su estado límpido. Una vez al año, el pastor belga Groenendael suelta el pelo viejo para dejar espacio al nuevo. En ese momento, cepilla su pelaje profusamente para deshacerte de la mayor cantidad posible de pelo muerto. El brillo natural irradiará a través. Se puede bañar a tu Groenendael según sea necesario durante todo el año, cuando se ensucie en el campo o en el patio.
El pastoreo es lo suyo
Los pastores belgas Groenendael se criaron con una cosa en mente: pastorear. Así que su instinto natural es perseguir casi cualquier cosa que parezca extraviada, incluidos niños pequeños, mascotas pequeñas, incluso bicicletas o coches. Todo lo que esté en movimiento es juego limpio. Cuando se trata de dejar al Groenendael a solas con los niños, lo mejor es que el perro esté vigilado, simplemente porque puede tirar al pequeño por darle demasiados empujones, más que por preocupación por la agresión. Si no forma parte de un hogar de trabajo (una granja o una finca), asegúrate de que tu pastor belga Groenendael permanezca en una zona bien vallada para mantenerlo a salvo y seguro. Perseguir es divertido para ellos, y no sabrán la diferencia cuando se trate de lo que está bien y lo que está mal perseguir.
Un raza muy activa implica posibles problemas en las articulaciones
El pastor belga Groenendael pasa gran parte de su vida corriendo, pastoreando, dando vueltas o al menos caminando con su dueño suburbano. Una vida así implica estrés en los ligamentos, tendones y articulaciones, y podría inclinar la balanza hacia las lesiones. A medida que crezcan, asegúrate de que, como cachorro o perro joven de pastor belga Groenendael, no se excedan. Sus huesos deben crecer en congruencia con su cuerpo; si uno de los dos está desequilibrado, el cuerpo compensará en exceso de una forma u otra, y la armonía física general podría quedar fuera de control. Controla la actividad excesiva y presta atención a las anomalías en las articulaciones para que no se te escapen posibles problemas.
Una dieta saludable hace que tu perro sea más saludable
Al elegir la comida para un pastor belga Groenendael, hay muchos factores a considerar: su edad, estilo de vida, nivel de actividad, condición fisiológica y salud, incluidas posibles enfermedades o sensibilidades. Los alimentos proporcionan energía para cubrir las funciones vitales de un perro, y una fórmula nutricional completa debe contener un equilibrio ajustado de nutrientes para evitar cualquier deficiencia o exceso en su dieta, ambos de los cuales podrían tener efectos adversos en el perro.
El agua limpia y fresca debe estar disponible en todo momento para apoyar una buena regularidad urinaria. En climas cálidos, y especialmente cuando haga ejercicio, lleva agua y haz descansos frecuentes para que tu perro sacie la sed.
La ingesta de energía también puede tener que adaptarse a las condiciones climáticas. Un perro que vive al aire libre en invierno tendrá mayores necesidades energéticas.
Las siguientes recomendaciones son para animales sanos. Si tu perro tiene problemas de salud, habla con tu veterinario para que te prescriba una dieta adaptada a sus necesidades.
Las necesidades energéticas de un cachorro de pastor belga Groenendael, en términos de energía, proteínas, minerales y vitaminas, son mucho mayores que las de un perro adulto. Necesitan energía y nutrientes no solo para mantener su cuerpo, sino también para crecer y desarrollarlo. Hasta que cumplen 15 meses, el sistema inmunitario de los cachorros de pastor belga Groenendael se desarrolla gradualmente. Un complejo de antioxidantes, incluida la vitamina E, puede ayudar a reforzar sus defensas naturales durante esta época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. Sus funciones digestivas también son diferentes a las de un pastor belga Groenendael adulto: su sistema digestivo aún no está maduro, por lo que es importante que les proporciones proteínas altamente digeribles que se utilizarán de manera efectiva. Los prebióticos, como los fructooligosacáridos, favorecen su salud digestiva al ayudar a equilibrar su flora intestinal, lo que da como resultado una buena calidad de las heces.
Es importante elegir una croqueta con un tamaño, forma y textura adecuados. Esta fase de crecimiento también implica unas necesidades energéticas moderadas. Los cachorros de razas grandes, como los cachorros de pastor belga Groenendael, cuyo período de crecimiento es largo e intenso, son especialmente susceptibles a padecer problemas esqueléticos y articulares, incluidos defectos en las extremidades, deformidades óseas y lesiones articulares. La primera parte del crecimiento se ocupa principalmente del desarrollo óseo, aunque los músculos también empiezan a crecer. Esto significa que un cachorro que come demasiado (recibe demasiada energía) engordará demasiado y crecerá demasiado rápido. Limitar la concentración de energía de un alimento para cachorros de pastor belga Groenendael y darles de comer la cantidad diaria correcta te ayudará a controlar la velocidad de crecimiento y minimizará estos riesgos.
Las concentraciones de otros nutrientes deben ser superiores a lo normal en un alimento de crecimiento especialmente formulado. Aunque es necesario aumentar el contenido de calcio en los alimentos, los cachorros de raza máxima son más sensibles a la ingesta excesiva de calcio. Es importante entender que agregar cualquier ingrediente a un alimento completo formulado para la fase de crecimiento es, en el mejor de los casos, innecesario y en el peor peligroso para el animal, a menos que lo prescriba un veterinario. Se recomienda dividir la asignación diaria en tres comidas al día hasta que tengan 6 meses de edad, luego cambiar a dos comidas diarias.
A lo largo de su vida, es importante evitar dar de comer al pastor belga Groenendael alimentos para humanos o aperitivos grasos. En su lugar, recompénsalos con croquetas de su ración diaria de comida y sigue estrictamente las pautas de alimentación escritas en el paquete para evitar un aumento de peso excesivo.
Los principales objetivos nutricionales de los pastores belgas Groenendael adultos son:
Mantener un peso corporal ideal mediante el uso de ingredientes altamente digeribles y mantener el contenido de grasa a un nivel sensible.
Ayudando a apoyar la salud de sus huesos y articulaciones con glucosamina, condroitina y antioxidantes.
Promoviendo una digestibilidad óptima con proteínas de alta calidad y un aporte equilibrado de fibra dietética.
Ayudar a preservar la salud y la belleza de la piel y el pelaje enriqueciendo los alimentos con ácidos grasos esenciales (especialmente EPA-DHA), aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B.
Tras cumplir los 5 años, los pastores belgas Groenendael comienzan a enfrentarse a los primeros signos del envejecimiento. Una fórmula enriquecida con antioxidantes ayudará a mantener su vitalidad, y nutrientes específicos, como la condroitina y la glucosamina, ayudarán a mantener sus huesos y articulaciones saludables. El envejecimiento también va acompañado de la modificación de las capacidades digestivas y de ciertas necesidades nutricionales, por lo que los alimentos para pastores belgas Groenendael mayores deben cumplir las siguientes características:
Mayor contenido de vitamina C y E. Estos nutrientes tienen propiedades antioxidantes, ayudando a proteger las células del cuerpo contra los efectos nocivos del estrés oxidativo vinculado al envejecimiento.
Proteína de alta calidad. Contrariamente a un concepto erróneo ampliamente sostenido, disminuir el contenido de proteínas en los alimentos trae poco beneficio para limitar la insuficiencia renal. Además, los perros mayores son menos eficientes en el uso de proteínas dietéticas que los perros más jóvenes. Reducir el contenido de fósforo es una buena manera de ralentizar el deterioro gradual de la función renal.
Una mayor proporción de los oligoelementos hierro, zinc y manganeso para ayudar a mantener el buen estado de la piel y el pelaje.
Una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados para ayudar a mantener la calidad del pelaje. Los perros pueden producir normalmente estos ácidos grasos, pero el envejecimiento puede afectar a este proceso fisiológico.
A medida que envejecen, los perros sufren cada vez más problemas en los dientes. Para garantizar que ingieren alimento en cantidad suficiente, es necesario tener en cuenta el tamaño, la forma y la textura de las croquetas para que se adapten a su mandíbula.
Los cuidados del pastor belga Groenendael
Consejos de aseo, entrenamiento y ejercicio
Ejercicio es el segundo nombre del pastor belga Groenendael y el tiempo que pasa en el campo es pura felicidad para este perro superactivo. Lo ideal para ellos es tener algo que hacer y su cuerpo fuerte significa que pueden ayudarte con el trabajo físico en casa o en una granja. El Groenendael, criado como perro de pastoreo en Europa Occidental, se ha utilizado para tirar de carros, vagones y otros vehículos, tal es su fuerza. El movimiento, incluso la multitarea, es su modus operandi. Este perro es muy inteligente y se le puede enseñar a abordar casi cualquier cosa también, lo que, junto con su disposición entusiasta, es una combinación ganadora. Esta raza también se desempeña muy bien en competiciones de agilidad y deportivas, disfrutando de la competitividad de todo ello, así como de los numerosos obstáculos que debe superar.
El rasgo característico del pastor belga Groenendael: su pelaje negro brillante. El color es siempre el mismo, salvo por las manchas blancas que pueden aparecer en sus pies, patas y pecho; el glorioso color ónice de la raza le hace destacar entre el resto. La doble capa de pelaje necesita un cepillado, máximo dos, a la semana. Al mirarlo, uno supondría que suelta pelo en grandes cantidades; sin embargo, esta raza no suelta demasiado, lo cual sin duda es una sorpresa. No obstante, una vez al año, realizan la muda por completo, a medida que crezca una nueva capa. Cuando esto suceda, cepilla su pelaje profusamente para eliminar todo el pelo muerto. El Pastor Belga Groenendael solo necesita bañarse unas pocas veces al año, dependiendo de dónde se haya metido, por supuesto.
Por su expresión agradable y su espíritu bien dispuesto, cuesta creer que el pastor belga Groenendael pueda dudar. ¡Se ven tan amigables! Y de hecho lo son, pero con quienes conocen de antemano, quienes no te generan dudas. Esta raza necesita tiempo para confiar en los recién llegados a su círculo. Este perro anhela atención porque está criado para responder a tus órdenes y peticiones. En otras palabras, dales una indicación y estarán más que dispuestos a realizar dicha tarea. El pastor belga Groenendael también necesita una mano paciente, aunque severa, cuando se trata de disciplinarlo. Sin embargo, su inteligencia extremadamente aguda significa que aceptan bien el entrenamiento, y como respuesta ofrecen un comportamiento excelente sin reservas.
7/7
Todo sobre el pastor belga Groenendaels
All about Belgian Shepherd Groenendaels
¿Es agresivo el pastor belga Groenendael?
Asertivo, sí; agresivo, no. Por el contrario, la raza es bastante leal y de carácter dulce. Son perspicaces y desean mucho tu compañía. Orientado a las personas y protector, al pastor belga Groenendael le va mejor cuando está ocupado y es parte de la pandilla, ya sea humana o canina.
¿Para qué se utiliza el pastor belga Groenendael?
La raza proviene de una larga línea de perros de pastoreo que se encuentran comúnmente en Europa Occidental. Altamente inteligente, serio y gentil, este es un perro que tiene como objetivo complacer y está más contento cuando está ocupado.
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Fuentes
- Centros veterinarios de Estados Unidos https://vcahospitals.com/;
- Enciclopedia de perros Royal Canin. Ed 2010 y 2020
- Hospital de mascotas de Banfield https://www.banfield.com/
- Paquete de productos Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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