Nuestra guía para perros de tamaño mediano
Los perros de tamaño mediano ocupan un lugar especial en el corazón de muchos posibles dueños de mascotas. Su naturaleza versátil y su tamaño «adecuado» los hacen populares entre familias y personas. Los perros de raza mediana suelen pesar entre 11 y 24 kg (24 a 52 lb). Por supuesto, los rangos específicos de peso y altura pueden variar según el perro.
Tanto si es la primera vez que tienes un perro como si quieres hacer crecer tu familia de cuatro patas, puedes elegir un perro de tamaño mediano por muchos motivos.
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¿Cuáles son los diferentes tipos de perros de tamaño mediano?
Tranquilos
A las razas de perros tranquilos de tamaño mediano les encanta relajarse con su familia y pueden incluir al Basset artesiano de Normandía o Basset, que también puede ser una raza grande.
Sociables
Los perros sociables de tamaño mediano son conocidos por su habilidad para socializar con humanos y perros, e incluyen razas como los Beagles, que también pueden ser perros pequeños.
Amistosos
Los perros de tamaño mediano aptos para familias son perros cariñosos y leales a los que les encanta ser parte de la familia, como el Setter inglés o el pastor australiano.
Perros deportivos
Los perros deportivos de tamaño mediano son razas a las que les gusta estar al aire libre, como el spaniel bretón o el Vizsla, que también puede ser un perro grande.
Sin muda de pelo
Los perros medianos que no mudan pelo son la mejor opción para las personas con alergias e incluyen razas como el caniche o el perro de agua portugués.
¿Por qué elegir un perro de tamaño mediano?
Versatilidad
Los perros adaptables y medianos pueden prosperar en espacios habitables más pequeños y en hogares con amplias áreas al aire libre. Estarán cómodos igualmente en entornos urbanos y suburbanos.
Necesidades de ejercicio
Al tener necesidades de ejercicio más moderadas, es probable que los perros de tamaño mediano disfruten los paseos diarios, los ratos de juego y los juegos interactivos. Son potencialmente una gran opción para las familias activas que buscan a alguien con quien salir al aire libre.
Amistosos
Los perros de tamaño mediano tienen un tamaño intermedio, lo que significa que pueden caber en una variedad de estructuras domésticas o familiares diferentes. Sin embargo, recuerda que los niños nunca deben quedarse solos con un perro y que el adiestramiento es imprescindible.
Capacidad de adiestramiento
Inteligentes y deseosos de complacer, los perros medianos son relativamente fáciles de adiestrar con métodos de refuerzo positivo.
¿Qué problemas de salud hay que tener en cuenta en los perros de tamaño mediano?
Como todos los perros, hay algunos problemas de salud específicos a los que las razas medianas pueden ser propensas. Tu veterinario será el mejor aliado de tu cachorro (además de ti, por supuesto), ya que te ayudará a vigilar la salud de tu perro de tamaño mediano con revisiones periódicas y cuidados preventivos. Tu criador también debería haber hecho pruebas genéticas a los padres de tu posible cachorro para detectar posibles problemas de salud. Puedes ayudar a mantener la salud de tu perro y a reducir el riesgo de desarrollar ciertos problemas de salud proporcionándole una dieta completa y equilibrada, ejercicio regular y un entorno seguro y acogedor. Todo esto debería ayudar a fomentar una vida larga y sana para tu perro.
Ten en cuenta las siguientes posibles preocupaciones:
Displasia de cadera
Algunas razas medianas, como los corgi, pueden ser susceptibles a la displasia de cadera. Esta afección afecta a las articulaciones de la cadera, donde la esfera y la cavidad no encajan correctamente y se frotan. El ejercicio regular, el mantenimiento de un peso saludable y los suplementos para las articulaciones pueden ayudar a prevenir o controlar esta afección.
Infecciones de oído
Las razas con orejas caídas, especialmente los perros amantes de las actividades al aire libre, como los cocker spaniel, pueden ser propensas a contraer infecciones de oído, así que mantén sus orejas limpias y secas y vigila cualquier señal de problema. Asegúrate de revisar las orejas de tu cachorro con regularidad para detectar posibles acumulaciones de suciedad o residuos, y límpialas regularmente, secándolas bien para asegurarte de que no quede exceso de agua. Informa a tu veterinario en tu revisión periódica si notas enrojecimiento o si tu perro sacude constantemente la cabeza o se rasca mucho.
Obesidad
La sobrealimentación y la falta de ejercicio pueden provocar obesidad en perros de tamaño mediano, lo que puede causar otros problemas de salud y una vida más corta. Algunas razas pueden ser más propensas a este exceso de peso, como los Labradores y los golden retrievers, que se consideran perros medianos y grandes debido a sus variaciones de tamaño. Las visitas regulares al veterinario para ayudar a controlar su puntuación corporal y garantizar el ejercicio regular son fundamentales para mantener un peso saludable.
Alergias
Los perros de tamaño mediano, como todos los perros, pueden desarrollar alergias cutáneas o intolerancias alimentarias, lo que provoca picazón, pérdida de pelo e infecciones de la piel. La alimentación adaptada puede ayudar. Mantener a tu perro limpio y libre de posibles alérgenos también puede ayudar a prevenir la irritación. Habla con tu veterinario si sospechas que tu perro tiene una alergia.
Afecciones cardiacas
Algunas razas de perros de tamaño mediano, como los cocker spaniels, pueden tener predisposición a la miocardiopatía dilatada (DCM). La DCM es una afección que puede reducir la capacidad del corazón para bombear sangre a través del sistema vascular. Las revisiones cardiacas regulares pueden ayudar en la detección y el tratamiento tempranos.
Problemas dentales
La enfermedad periodontal es común en los perros, y las razas medianas pueden ser propensas a sufrir problemas dentales sin un cuidado dental regular, incluido el cepillado regular y las visitas al veterinario para revisar los dientes del perro.
No importa el perro mediano que elijas, puedes ayudar a mantener su salud trabajando en estrecha colaboración con tu veterinario para que tu cachorro obtenga los mejores resultados posibles.
¿Qué características físicas se pueden encontrar en los perros de tamaño mediano?
La apariencia a menudo entra en juego a la hora de elegir un nuevo compañero. Las razas de tamaño mediano vienen con una variedad de opciones estéticas. Algunos de los factores que puedes tener en cuenta cuando se trata del aspecto de tu perro de tamaño mediano son:
Los perros de raza mediana vienen en varios colores y patrones de pelaje. Los colores pueden variar desde sólidos hasta multicolores, y algunas razas tienen patrones de pelaje específicos que los hacen visualmente llamativos. Estos son algunos de los colores más comunes que se encuentran en los perros de razas medianas:
- Blanco: perros de tamaño mediano como el samoyedo y el perro esquimal americano
- Café: razas de tamaño mediano como cocker spaniel, retriever de Chesapeake y caniche estándar
- Negro: razas de tamaño mediano, como el cocker spaniel americano, el kelpie australiano y el border collie
- Rojo: razas como el pastor australiano y el setter irlandés
- Gris: perros de tamaño mediano como el pointer eslovaco de pelo duro, que también pueden ser perros grandes, y el Schnauzer
Razas populares de perros de tamaño mediano
Airedale terrier
Su inteligencia, energía y naturaleza afectuosa pueden convertirlos en compañeros perfectos para familias activas que entiendan su espíritu lleno de vida, y también pueden ser perros grandes.
Cocker spaniel americano
Con su naturaleza afectuosa y sus orejas largas y afelpadas, los cocker spaniel son unos compañeros de familia maravillosos.
Shiba Inu
Originarios de Japón, son conocidos por ser inteligentes, independientes y rápidos. Pero su aspecto esponjoso y parecido a un zorro puede convertirlos en los favoritos de los amantes de los perros.
Border collie
Muy inteligentes y dinámicos, los border collies son excelentes pastores y se adaptan bien a los hogares activos.
Pastor australiano
Conocidos por los impresionantes colores de su pelaje y su inteligencia, los pastores australianos se destacan en diversos deportes y actividades caninas.
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