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Nuestra guía para perros de tamaño mediano

Los perros de tamaño mediano ocupan un lugar especial en el corazón de muchos posibles dueños de mascotas. Su naturaleza versátil y su tamaño «adecuado» los hacen populares entre familias y personas. Los perros de raza mediana suelen pesar entre 11 y 24 kg (24 a 52 lb). Por supuesto, los rangos específicos de peso y altura pueden variar según el perro.

Tanto si es la primera vez que tienes un perro como si quieres hacer crecer tu familia de cuatro patas, puedes elegir un perro de tamaño mediano por muchos motivos.

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Perro Basset hound corriendo al aire libre

¿Cuáles son los diferentes tipos de perros de tamaño mediano?

Cuando hablamos de perros de tamaño mediano, nos referimos a un grupo diverso de razas, cada una con rasgos, temperamentos y personalidades distintivos que pueden adaptarse a los diversos estilos de vida y preferencias de sus dueños. Si buscas una raza de tamaño mediano, algunos de los tipos de perros que podrías considerar son:
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Tranquilos

A las razas de perros tranquilos de tamaño mediano les encanta relajarse con su familia y pueden incluir al Basset artesiano de Normandía o Basset, que también puede ser una raza grande.

Niño sentado y abrazando a su perro de caza en el césped del patio trasero
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Sociables

Los perros sociables de tamaño mediano son conocidos por su habilidad para socializar con humanos y perros, e incluyen razas como los Beagles, que también pueden ser perros pequeños.

beagle tumbado en la hierba en verano
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Amistosos

Los perros de tamaño mediano aptos para familias son perros cariñosos y leales a los que les encanta ser parte de la familia, como el Setter inglés o el pastor australiano.

Cachorro de Setter inglés (Lawerack de caza) al aire libre en verano sobre la hierba
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Perros deportivos

Los perros deportivos de tamaño mediano son razas a las que les gusta estar al aire libre, como el spaniel bretón o el Vizsla, que también puede ser un perro grande.

Spaniel bretón de pie en la orilla de un estanque bajo el sol
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Sin muda de pelo

Los perros medianos que no mudan pelo son la mejor opción para las personas con alergias e incluyen razas como el caniche o el perro de agua portugués.

Retrato de perro caniche real grande blanco. De exterior
Recuerda que, si bien los rasgos de la raza pueden indicar un comportamiento general, todos los perros tienen su propia personalidad. Tómate tu tiempo para conocer e interactuar con diferentes perros para asegurarte de que el perro que elijas se adapta a tu estilo de vida y a tu hogar, pero tu hogar y estilo de vida se adaptan bien al perro que has elegido.

¿Por qué elegir un perro de tamaño mediano?

Al alcanzar el equilibrio perfecto entre perros pequeños y grandes, los perros de tamaño mediano pueden resultar atractivos para muchas personas. Estas son algunas cosas en las que debes pensar para asegurarte de que eres una buena opción para una raza mediana:

Versatilidad

Los perros adaptables y medianos pueden prosperar en espacios habitables más pequeños y en hogares con amplias áreas al aire libre. Estarán cómodos igualmente en entornos urbanos y suburbanos.

Necesidades de ejercicio

Al tener necesidades de ejercicio más moderadas, es probable que los perros de tamaño mediano disfruten los paseos diarios, los ratos de juego y los juegos interactivos. Son potencialmente una gran opción para las familias activas que buscan a alguien con quien salir al aire libre.

Amistosos

Los perros de tamaño mediano tienen un tamaño intermedio, lo que significa que pueden caber en una variedad de estructuras domésticas o familiares diferentes. Sin embargo, recuerda que los niños nunca deben quedarse solos con un perro y que el adiestramiento es imprescindible.

Capacidad de adiestramiento

Inteligentes y deseosos de complacer, los perros medianos son relativamente fáciles de adiestrar con métodos de refuerzo positivo.

Perro sabueso húngaro (pointer Vizsla) en otoño en el campo

¿Qué problemas de salud hay que tener en cuenta en los perros de tamaño mediano?

Como todos los perros, hay algunos problemas de salud específicos a los que las razas medianas pueden ser propensas. Tu veterinario será el mejor aliado de tu cachorro (además de ti, por supuesto), ya que te ayudará a vigilar la salud de tu perro de tamaño mediano con revisiones periódicas y cuidados preventivos. Tu criador también debería haber hecho pruebas genéticas a los padres de tu posible cachorro para detectar posibles problemas de salud. Puedes ayudar a mantener la salud de tu perro y a reducir el riesgo de desarrollar ciertos problemas de salud proporcionándole una dieta completa y equilibrada, ejercicio regular y un entorno seguro y acogedor. Todo esto debería ayudar a fomentar una vida larga y sana para tu perro.

Ten en cuenta las siguientes posibles preocupaciones:

Algunas razas medianas, como los corgi, pueden ser susceptibles a la displasia de cadera. Esta afección afecta a las articulaciones de la cadera, donde la esfera y la cavidad no encajan correctamente y se frotan. El ejercicio regular, el mantenimiento de un peso saludable y los suplementos para las articulaciones pueden ayudar a prevenir o controlar esta afección.

Las razas con orejas caídas, especialmente los perros amantes de las actividades al aire libre, como los cocker spaniel, pueden ser propensas a contraer infecciones de oído, así que mantén sus orejas limpias y secas y vigila cualquier señal de problema. Asegúrate de revisar las orejas de tu cachorro con regularidad para detectar posibles acumulaciones de suciedad o residuos, y límpialas regularmente, secándolas bien para asegurarte de que no quede exceso de agua. Informa a tu veterinario en tu revisión periódica si notas enrojecimiento o si tu perro sacude constantemente la cabeza o se rasca mucho.

La sobrealimentación y la falta de ejercicio pueden provocar obesidad en perros de tamaño mediano, lo que puede causar otros problemas de salud y una vida más corta. Algunas razas pueden ser más propensas a este exceso de peso, como los Labradores y los golden retrievers, que se consideran perros medianos y grandes debido a sus variaciones de tamaño. Las visitas regulares al veterinario para ayudar a controlar su puntuación corporal y garantizar el ejercicio regular son fundamentales para mantener un peso saludable.

Los perros de tamaño mediano, como todos los perros, pueden desarrollar alergias cutáneas o intolerancias alimentarias, lo que provoca picazón, pérdida de pelo e infecciones de la piel. La alimentación adaptada puede ayudar. Mantener a tu perro limpio y libre de posibles alérgenos también puede ayudar a prevenir la irritación. Habla con tu veterinario si sospechas que tu perro tiene una alergia.

Algunas razas de perros de tamaño mediano, como los cocker spaniels, pueden tener predisposición a la miocardiopatía dilatada (DCM). La DCM es una afección que puede reducir la capacidad del corazón para bombear sangre a través del sistema vascular. Las revisiones cardiacas regulares pueden ayudar en la detección y el tratamiento tempranos.

La enfermedad periodontal es común en los perros, y las razas medianas pueden ser propensas a sufrir problemas dentales sin un cuidado dental regular, incluido el cepillado regular y las visitas al veterinario para revisar los dientes del perro.

No importa el perro mediano que elijas, puedes ayudar a mantener su salud trabajando en estrecha colaboración con tu veterinario para que tu cachorro obtenga los mejores resultados posibles.

Retrato de cachorro de cocker spaniel inglés con flores al fondo

¿Qué características físicas se pueden encontrar en los perros de tamaño mediano?

La apariencia a menudo entra en juego a la hora de elegir un nuevo compañero. Las razas de tamaño mediano vienen con una variedad de opciones estéticas. Algunos de los factores que puedes tener en cuenta cuando se trata del aspecto de tu perro de tamaño mediano son:

Desde perros esponjosos de tamaño mediano hasta perros con pelaje más largo o más corto, puedes elegir el aspecto que quieras. Cuando se trata del tipo de pelaje, también hay que tener en cuenta el clima y las necesidades de cuidado del pelaje. Por ejemplo, los perros de pelaje más corto, como los perros de caza alemanes , pueden adaptarse a climas más cálidos, mientras que los perros de pelaje doble, como los de huskies siberianos o los perros esquimales americanos, pueden adaptarse a las regiones más frías. Y si buscas un pelaje más esponjoso o rizado, es posible que te guste un Barbet, que es a la vez un perro de tamaño mediano y grande.

Los perros de raza mediana vienen en varios colores y patrones de pelaje. Los colores pueden variar desde sólidos hasta multicolores, y algunas razas tienen patrones de pelaje específicos que los hacen visualmente llamativos. Estos son algunos de los colores más comunes que se encuentran en los perros de razas medianas:

Los perros medianos pueden variar en tamaño y estructura corporal. Algunos pueden tener una complexión más atlética, como los Basenji , que también son perros pequeños, mientras que otros tienen un aspecto más rechoncho, como los corgi. También puedes encontrar razas delgadas y atléticas, como los Dobermann, y muchas más opciones de forma y tamaño corporal.
Los perros de tamaño mediano pueden mostrar varios rasgos faciales que contribuyen a su aspecto único. Desde ojos conmovedores y expresivos hasta arrugas faciales únicas como las de los Shar-Peis.
Muchos perros de tamaño mediano tienen orejas únicas que pueden estar caídas, como un Foxhound americano, o flexibles, como el water spaniel americano. También hay muchos perros de tamaño mediano con orejas puntiagudas, como el cirneco del Etna o Shikoku.

Razas populares de perros de tamaño mediano

Descubre más sobre estas populares razas de tamaño mediano:
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Airedale terrier

Su inteligencia, energía y naturaleza afectuosa pueden convertirlos en compañeros perfectos para familias activas que entiendan su espíritu lleno de vida, y también pueden ser perros grandes.

Perro Airedale terrier en carrera
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Cocker spaniel americano

Con su naturaleza afectuosa y sus orejas largas y afelpadas, los cocker spaniel son unos compañeros de familia maravillosos.

Cocker spaniel americano sobre hierba
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Shiba Inu

Originarios de Japón, son conocidos por ser inteligentes, independientes y rápidos. Pero su aspecto esponjoso y parecido a un zorro puede convertirlos en los favoritos de los amantes de los perros.

retrato de perro Shiba Inu que corre y juega en el parque de verano
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Border collie

Muy inteligentes y dinámicos, los border collies son excelentes pastores y se adaptan bien a los hogares activos.

Border collie corriendo por un prado en invierno
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Pastor australiano

Conocidos por los impresionantes colores de su pelaje y su inteligencia, los pastores australianos se destacan en diversos deportes y actividades caninas.

Pastor australiano cerca de un lago en otoño

Explora nuestra extensa biblioteca de razas de perros medianos, aquí:

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Como todos los perros, los perros de tamaño mediano ofrecen mucha compañía y alegría a cualquiera que lleve uno a su casa. Puedes encontrar un perro que se adapte a tu estilo de vida y a tu vida familiar, pero asegúrate de investigar con veterinarios, criadores profesionales y centros de adopción, y asegúrate de que tu hogar y tu estilo de vida son igual de compatibles con el perro que te gustaría acoger.

 

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