Los perros de tamaño mediano ocupan un lugar especial en el corazón de muchos posibles dueños de mascotas. Su naturaleza versátil y su tamaño «adecuado» los hacen populares entre familias y personas. Los perros de raza mediana suelen pesar entre 11 y 24 kg (24 a 52 lb). Por supuesto, los rangos específicos de peso y altura pueden variar según el perro.

Tanto si es la primera vez que tienes un perro como si quieres hacer crecer tu familia de cuatro patas, puedes elegir un perro de tamaño mediano por muchos motivos.