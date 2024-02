Proveniente del noreste de Inglaterra, el yorkshire terrier debe su nombre al condado de donde es originario. Hasta allí, nada de sorpresas. Lo que es quizás un poco más inesperado es que su historia está estrechamente ligada a la Revolución Industrial.

En ese período, durante el siglo XIX, era común que los mineros y trabajadores de las fábricas viajaran a la región en busca de trabajo, y entre ellos había varios escoceses. Estos aspirantes a trabajadores del norte trajeron consigo sus propias razas de terrier y, con el tiempo, estos perros escoceses se cruzaron con las variedades inglesas. Esto tuvo como resultado la raza yorkshire terrier que conocemos y amamos hoy.

Aunque no podemos estar seguros de su ascendencia precisa, se cree que el yorkshire terrier surgió del cruce de al menos tres razas de terrier: el antiguo black and tan, el bichón maltés y el skye. En cualquier caso, estos pequeños y resistentes terriers se ganaron la reputación de ser excelentes perros cazadores y se usaban para atrapar alimañas pequeñas en las minas y las fábricas. La raza fue reconocida oficialmente por el Kennel Club of England en 1886.

Durante la época victoriana tardía, el yorkshire terrier se convirtió en un popular animal de compañía: el perro faldero favorito de las clases altas inglesas. Sin embargo, la popularidad de la raza pronto se expandió mucho más allá de Yorkshire, hacia los EE. UU. El yorkie ha sido un favorito constante en todo el mundo desde entonces.